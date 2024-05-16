28 Haziran Ortaokulu son 4 takım arasında

CUMA GÜNÜ DİĞER GRUBUN İKİNCİSİ İLE OYNAYACAK

Ortaokullar arası yıldızlar erkekler futbolda ilimizi Türkiye finallerinde Uşak’ta temsil eden 28 Haziran Ortaokulu, ilk gün Adana’yı 5-0 yendi. Çarşamba günü ise ikinci maçında Antalya ile karşılaştı. 1-1 biten maçta penaltılarda rakibine 9-8 üstünlük sağlayan 28 Haziran Ortaokulu, son maçında Samsun’u 3-1 yendi grubunu birinci sırada tamamladı. İki yıl önce Türkiye Şampiyonu olan Erhan Okur’un çalıştırdığı 28 Haziran Ortaokulu, bu yıl da son 4 takım arasına kalmayı başardı. Temsilcimiz, Cuma günü diğer grubun ikincisi ile 14.00’de karşılaşacak. Rakibini yenmesi halinde finale yükselecek, cumartesi günü Türkiye Şampiyonluğu için sahaya çıkacak.