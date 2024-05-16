28 Haziran Ortaokulu son 4 takım arasında

CUMA GÜNÜ DİĞER GRUBUN İKİNCİSİ İLE OYNAYACAK
Ortaokullar arası yıldızlar erkekler futbolda ilimizi Türkiye finallerinde Uşak’ta temsil eden 28 Haziran Ortaokulu, ilk gün Adana’yı 5-0 yendi. Çarşamba günü ise ikinci maçında Antalya ile karşılaştı. 1-1 biten maçta penaltılarda rakibine 9-8 üstünlük sağlayan 28 Haziran Ortaokulu, son maçında Samsun’u 3-1 yendi grubunu birinci sırada tamamladı. İki yıl önce Türkiye Şampiyonu olan Erhan Okur’un çalıştırdığı 28 Haziran Ortaokulu, bu yıl da son 4 takım arasına kalmayı başardı. Temsilcimiz, Cuma günü diğer grubun ikincisi ile 14.00’de karşılaşacak. Rakibini yenmesi halinde finale yükselecek, cumartesi günü Türkiye Şampiyonluğu için sahaya çıkacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.