Kızlardan her takıma aynı tarife

SİNOP, MARAŞ’TAN SONRA İZMİR’E DE ÜÇ GOL

Kocaeli Kadın Futbol Kulübü’nün altyapısında forma giyen sporcuların yer aldığı Gölcük Kavaklı Adem Başoğlu Ortaokulu, Uşak’ta Türkiye finallerinde fırtına gibi esiyor. Kavaklı Ortaokulu grubunda oynadığı ilk iki maçta Sinop ve Kahramanmaraş takımlarını aynı skorla 3-0 yendi. Grubunda son maçında Perşembe günü geçen yılın Türkiye ikincisi İzmir takımı ile karşılaştı. Temsilcimiz, Damla Akçil (2) ve Derin Çimen’in attığı gollerle bu maçtan da 3-0 galip ayrıldı. Grubunu birinci sırada tamamlayan, Türkiye finallerinde ilk 4’e girmeyi garantileyen Gölcük Kavaklı Ortaokulu, Cuma günü saat 10.00’da diğer grubun ikincisi ile finale çıkmak için mücadele edecek. Temsilcimiz Kayseri-Afyon maçının galibiyle oynayacağı karşılaşmayı kazanması halinde finale yükselecek.

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Kaynak: Spor servisi