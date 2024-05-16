Körfez’de ‘Cümbüş Var’ eğlendirdi

Körfez Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen programlar hız kesmeden devam ediyor. Yediden yetmişe her kesimden vatandaşa yönelik kültürel etkinliklerin düzenlendiği Körfez’de son olarak, Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde ‘Cümbüş Var ‘ adlı komedi oyunu sergilendi.

KAHKAHALAR HAVADA UÇUŞTU

Tek perdelik oyun, konusu, müzikleri ve güldüren sahneleri ile izleyenlere keyifli bir akşam yaşattı. Oyun; konağın beyinin yanına bir yardımcı almasıyla başlıyor. Kâhya olarak konağa giren İbiş’in maceraları bu saatten sonra başlıyor. Konağın sahibi bey ve kızının damat adaylarıyla olan komik hikâyesi kahkaha dolu anlara sahne oldu.

Kaynak: BÜLTEN