Körfez’de ‘Cümbüş Var’ eğlendirdi

Körfez Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen programlar hız kesmeden devam ediyor. Yediden yetmişe her kesimden vatandaşa yönelik kültürel etkinliklerin düzenlendiği Körfez’de son olarak, Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde ‘Cümbüş Var ‘ adlı komedi oyunu sergilendi.
KAHKAHALAR HAVADA UÇUŞTU
Tek perdelik oyun, konusu, müzikleri ve güldüren sahneleri ile izleyenlere keyifli bir akşam yaşattı. Oyun; konağın beyinin yanına bir yardımcı almasıyla başlıyor. Kâhya olarak konağa giren İbiş’in maceraları bu saatten sonra başlıyor. Konağın sahibi bey ve kızının damat adaylarıyla olan komik hikâyesi kahkaha dolu anlara sahne oldu.
Kaynak: BÜLTEN
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.