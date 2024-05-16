Başkan Söğüt, “Hereke Halısı’na değer katıyoruz”

Körfez Belediyesi tarafından Hereke Halısı’nın marka değerini arttırmak için başlatılan çalışmalar kapsamında hayata geçirilecek ve kısa sürede açılışı gerçekleştirilecek olan Halı Atölyesi ve Halı Müzesi projesinde sona gelindi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar ile birlikte açılış için son hazırlıkların yapıldığı yeri ziyaret etti.
GEREKLİ ADIMLARI ATIYORUZ
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) iş birliği ile Hereke Halısı’nın marka değerini arttırmak için hayata geçirilen Halı Üretim Atölyesi ve Halı Müzesi’nin kısa sürede açılışını da gerçekleştireceklerini belirten Başkan Söğüt, “Hereke halısının daha güzel ve etkin tanıtımlarını yapmak, markalaşma ve Hereke’nin ismini duyurmak için de bizler gerekli adımları atıyoruz” dedi
Kaynak: BÜLTEN
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.