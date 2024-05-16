Başkan Söğüt, “Hereke Halısı’na değer katıyoruz”

Körfez Belediyesi tarafından Hereke Halısı’nın marka değerini arttırmak için başlatılan çalışmalar kapsamında hayata geçirilecek ve kısa sürede açılışı gerçekleştirilecek olan Halı Atölyesi ve Halı Müzesi projesinde sona gelindi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar ile birlikte açılış için son hazırlıkların yapıldığı yeri ziyaret etti.

GEREKLİ ADIMLARI ATIYORUZ

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) iş birliği ile Hereke Halısı’nın marka değerini arttırmak için hayata geçirilen Halı Üretim Atölyesi ve Halı Müzesi’nin kısa sürede açılışını da gerçekleştireceklerini belirten Başkan Söğüt, “Hereke halısının daha güzel ve etkin tanıtımlarını yapmak, markalaşma ve Hereke’nin ismini duyurmak için de bizler gerekli adımları atıyoruz” dedi

Kaynak: BÜLTEN