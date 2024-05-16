Başkan Söğüt, “Körfez’i hep birlikte istişare ile yöneteceğiz"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, hayırlı olsun ziyaretleri kapsamında Geçmiş dönem Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ve yönetimi ile Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İsmail Yıldırım’ı ağırladı. Işık’ın ziyaretinde ayrıca Başkan Yardımcıları İbrahim Çırpan, Osman Yurt, Levent Yılmaz ve Serkan Yeğnidemir de yer aldı. Işık, Başkan Söğüt’e hayırlı olması dileklerini iletirken, Başkan Söğüt de ziyaret için teşekkür etti.

ORTAK AKIL VE SAĞDUYU

Başkan Söğüt daha sonra Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Ticaret Odası Başkanı Öztürk, yeni dönemin hayırlı olması dileklerini iletirken, Başkan Söğüt de ziyaret dolayısıyla teşekkür etti. Başkan Söğüt, “Körfez’i yeni dönemde de geride bıraktığımız 5 yılda olduğu gibi ortak akılla ve sağduyuyla yönetmeye devam edeceğiz” dedi. Başkan Söğüt daha sonra Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İsmail Yıldırım’ı ağırladı.

Kaynak: BÜLTEN