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Körfezli genç yüzücülerden Türkiye derecesi

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Körfez Gençlerbirliği’nin gelecek vadeden başarılı yüzme sporcuları Fatih Emre Kartal ve Eymen Taha Turan açık su yarışlarında uzun mesafelerde Türkiye dereceleri aldılar.

Körfezli genç yüzücülerden Türkiye derecesi mask
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Geçtiğimiz hafta sonu 10-12 Mayıs 2024 tarihlerinde Muğla’nın Marmaris ilçesinde yapılan Türkiye Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası Dünya Gençler, Avrupa Gençler COMEN CUP ve European Aquatics OWS Cup Leg-3 milli takım seçme yarışlarına Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nden katılan iki sporcumuz Türkiye derecesi elde ederek sıralamaya girdiler.

ÖNEMLİ DERECELER ELDE ETTİLER

Körfezli genç sporcular; Emre Fatih Kartal 5 bin metre serbest stil yüzme 14-15 yaş kategorisinde Türkiye altıncısı, Eymen Taha Turan da 7 bin 500 metre serbest stil 16 yaş kategorisinde Türkiye sekizincisi oldu. Körfez Gençlerbirliği’nden yapılan açıklamada “Marmaris’te yapılan Dünya Gençler, Avrupa Gençler yarışmaları için açık su milli takım seçmelerine katılan iki sporcumuz da çok sayıda rakipleri arasında önemli dereceler elde ederek başarılı olmuşlardır.

BAŞKAN SÖĞÜT’E TEŞEKKÜR

Sporcularımızı, hocalarımızı ve ailelerini tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz. Ayrıca bizlere her zaman destek olan Körfez Belediye Başkanımız Sayın Şener Söğüt’e de çok teşekkür ediyoruz. Yüzme takım sporcularımızın başarıları yıl içinde yapılacak diğer yarışlarda devam edecektir” denildi.

Kaynak: BÜLTEN

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16 May 2024 - 14:15 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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