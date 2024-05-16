Çorumlu Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla bu akşam hangi takımı destekleyecek?

KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ
Uzun yıllar Çorum’da eski Refah Partisi ve Fazilet Partisi’nde meclis üyeliği ve il başkanlığı gibi siyasette aktif görevlerde bulunan, ardından Yeniden Refah Partisi’nin kuruluşunda görev alan ve genel başkan yardımcısı olan Mehmet Aşıla, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen milletvekili seçiminde YRP’den Kocaeli Milletvekili seçilmişti.
KOCAELİ’NE PEK GELMEDİ
YRP Kocaeli milletvekili Mehmet Aşıla, milletvekili seçildikten sonra pek fazla Kocaeli’ne gelmedi. Kocaelili seçmen tarafından en çok eleştirilen milletvekillerinin başını çeken Çorumlu milletvekili Mehmet Aşıla, kendisine yönelik eleştirilere rağmen Kocaeli’ne pek gelmiyor. Partisinin Kocaeli teşkilatı tarafından da çoğu eleştiri oklarını üzerine çeken Aşıla, bu akşam kendisini çok zorlu bur sorumluluk bekliyor!
HANGİ TAKIMI TUTACAK?
Çorumlu olan Kocaeli milletvekili Mehmet Aşıla, bu akşam saat 20.00’de Çorum FK Stadında oynanacak Çorum FK- Kocaelispor maçında hangi takımı destekleyecek, gönlü hangi takımın kazanmasından yana atacak merak ediliyor. Aşıla, son olarak lig maçında Çorum FK ile Kocaelispor arasında Çorum’da oynanan maçı tribünden her iki takımın kaşkolunu boynuna takarak Şeref Tribününden izlemişti.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Fdsf - KÜTÜĞÜ BAŞKA ŞEHİRDE OLUP KOCAELİ' DE YAŞAYAN HERKES KÜTÜĞÜNÜ TUTAR AMA BURADAN HAYATTA GİTMEZ ! SAKARYA'YA BAKIN HEPSİ SAKARYALIYIZ DER. trabzorTlusu bile .
Kaizen 41 - :))))))))))
iki arada bir derede kalacak adam
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.