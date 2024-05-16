Çorumlu Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla bu akşam hangi takımı destekleyecek?

Uzun yıllar Çorum’da eski Refah Partisi ve Fazilet Partisi’nde meclis üyeliği ve il başkanlığı gibi siyasette aktif görevlerde bulunan, ardından Yeniden Refah Partisi’nin kuruluşunda görev alan ve genel başkan yardımcısı olan Mehmet Aşıla, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen milletvekili seçiminde YRP’den Kocaeli Milletvekili seçilmişti.

KOCAELİ’NE PEK GELMEDİ

YRP Kocaeli milletvekili Mehmet Aşıla, milletvekili seçildikten sonra pek fazla Kocaeli’ne gelmedi. Kocaelili seçmen tarafından en çok eleştirilen milletvekillerinin başını çeken Çorumlu milletvekili Mehmet Aşıla, kendisine yönelik eleştirilere rağmen Kocaeli’ne pek gelmiyor. Partisinin Kocaeli teşkilatı tarafından da çoğu eleştiri oklarını üzerine çeken Aşıla, bu akşam kendisini çok zorlu bur sorumluluk bekliyor!

HANGİ TAKIMI TUTACAK?

Çorumlu olan Kocaeli milletvekili Mehmet Aşıla, bu akşam saat 20.00’de Çorum FK Stadında oynanacak Çorum FK- Kocaelispor maçında hangi takımı destekleyecek, gönlü hangi takımın kazanmasından yana atacak merak ediliyor. Aşıla, son olarak lig maçında Çorum FK ile Kocaelispor arasında Çorum’da oynanan maçı tribünden her iki takımın kaşkolunu boynuna takarak Şeref Tribününden izlemişti.