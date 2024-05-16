Amatör olta balıkçıları Kandıra'da buluşacak

Kandıra Belediyesi işbirliğiyle düzenlenecek yarışmada, katılımcılar Ütük Göleti'nde "en büyük" ve "en çok" balığı yakalamak için mücadele edecek.

KAMADER Başkanı Engin Uztürk, yaptığı açıklamada, amatör olta balıkçılığını yaygınlaştırmak için yıllardır çeşitli organizasyonlar düzenlediklerini belirtti.

Her organizasyonda çocuklara olta takımı hediye ederek balık tutmayı öğrettiklerini aktaran Uztürk, Kandıra'da düzenleyecekleri şenliklere ilk ve ortaokul ile lise çağındaki kimsesiz ve özel öneme sahip çocukları da dahil ettiklerini kaydetti.

Program akışı hakkında bilgi veren Uztürk, 24 Mayıs'ta alana gelen katılımcıların çadırlarını kuracağını, ertesi gün ise il dışından gelen yarışmacılara Kandıra'daki doğal, tarihi ve kültürel mekanların gezdirileceğini anlattı.

Uztürk, yarışmanın 26 Mayıs'ta başlayacağını belirterek, "Balık tutma yarışması 2 ana kategori üzerinden yapılacak. Birinci kategoride en büyük turna ve tatlı su levreğini tutmak için mücadele edilecek. İkinci kategoride limitler dahilinde en çok balık yakalayanlara ödül verilecek. Dereceye girenlere kupa, madalya ve olta takımı gibi ödüller verilecek. Protokol tarafından dereceye girenlere ödül ve hediye takdimlerinin yapılmasının ardından Kandıra bölgesinin ve ilimizin yöresel ikramlarıyla etkinliğimizi bitirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA