Görenler inanamadı! Otomobilin tavanında koltuk taşıdılar

Yalova- İzmit karayolu Çiftlikköy ilçesi mevkiinde Kocaeli istikametinde ilerleyen Tofaş marka Kartal model otomobilin üzerinde koltuk taşındığını görenler gözlerine inanamadı. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen bir sürücü, gördüğü ilginç manzaranın fotoğrafını çekti. Araç herkesin şaşkın bakışları arasında karayolunda ilerlemeye devam etti.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.