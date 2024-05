Filiz: Çok değerli şampiyonluk

“KENETLENDİK, ÜSTESİNDEN GELDİK”

Koordinatör Orhan Filiz yaptığı açıklamada, “Malta Spor Kulübü A Takımımız ve U18 Takımımız sezonlarını Şampiyon tamamladılar. Mücadele ettiğimiz ligin haricinde çok fazla unsurla uğraştığımız. Mental anlamda sınırlarımızın çok zorlandığı ama birbirimize kenetlenerek destek olarak üstesinden geldiğimiz Şampiyonluklar kulübümüz için ve bünyemizdeki her bir sporcu için çok değerli.

“TEKNİK EKİBİME TEŞEKKÜRLER”

Hedeflerimizi anlatırken hedeflerimize inandırırken hiç zorlanmadığımız sporcularımıza bu Şampiyonluk için çok teşekkür ederiz. Teknik ekibimizde bulunan Semih Can ve Talha Çakmak hocalarımız takımımızın her bir sporcusuyla ayrı ayrı ilgilenerek büyük bir emek vermişlerdir. Kendilerine bizlere kattığı her şey için çok teşekkür ederiz.

“ÇOK İYİ MAÇLAR OYNADIK”

Grubumuzda mücadele eden tüm takımlarımıza, Centilmence geçen maçlar ve son haftaya kadar olan Şampiyonluk yarışını izleyicilere izlettikleri için teşekkür ederiz. Malta Spor Kulübüne Tribün kültürü oluşturan 70'den 70'ine bizleri her hava şartından desteğe gelen tüm fertlerine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Bizim hedeflerimiz Gençler bizim hedeflerimiz Futbol Akademisi Eğitimini ön plana çıkarmak. Bunun için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.