Eray Şamdan bu kez bronz aldı

9. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU OLMAK İSTİYORDU

Hırvatistan’da yapılan Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nda milli sporcumuz Eray Şamdan, üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. 8 kez Avrupa Şampiyonu olarak Avrupa karate tarihine geçen Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübünün olimpiyat ikincisi milli yıldızı Eray Şamdan kariyerinin üçüncü bronz madalyasının da sahibi oldu. İlk kez milli formayı giydiği 2012 yılından beri Avrupa Şampiyonaları'na damga vuran Şamdan, erkekler 60 kilogramda altın madalyayı kaçırırken teselliyi bronz madalyada buldu.

İKİNCİ TURDA YENİLDİ, FİNALİ KAÇIRDI

Turnuvanın ikinci gününde tatamiye çıkan milli sporcumuz Eray Şamdan, ilk turda Karadağlı Ognjen Bjelajac’ı 9-0 yenerek iddialı bir başlangıç yaptı. İkinci turda sürpriz bir şekilde Arnavut Orges Arif’e yenilerek final şansını kaçırdı. Repesaj maçlarında üçüncülük mücadelesi veren genç sporcumuz önce İsviçreli Eric Timmer’i ardından Çekyalı Martin Drabek’i mağlup ederek repesaj finaline adını yazdı. Bronz madalya mücadelesinde de Azeri Farid Savadov’u mağlup eden Şamdan, üçüncü olarak Türkiye’nin takım halinde Avrupa Şampiyonluğu’nda madalya katkısında bulundu.

Kaynak: SPOR SERVİSİ