Eski nişanlısını sokak ortasında öldürdü! 1 ay sonra düğünü vardı...

Edinilen bilgilere göre olay sabah saatlerinde Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi’nde yaşandı. İşe gitmek üzere yola çıkan Bahar Kaban, kendisini takip eden eski nişanlısı Gökhan Y. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çıkartan Gökhan Y., Bahar Kaban’a ateş etti. Eski nişanlı saldırının ardından olay yerinden kaçarken Bahar Kaban ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 28 yaşındaki kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırıyla ilgili inceleme başlattı. Genç kadının cenazesi Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. 22 Haziran’da evleneceği öğrenilen genç kadının eski nişanlısı tarafından bir süredir rahatsız edildiği ve polise giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.