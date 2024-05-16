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16 May 2024 - 15:56- Gündem G:

Büyükakın CHP grubuna cevap verdi: Biz de her kuruşun hesabını yapıyoruz

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, araç kiralama maddesine muhalefet şerhi koyan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubuna verdiği cevapta, “Hepimiz bu şehrin bütçesinin doğru kullanımı için konuşuyoruz. Hesapların doğruluğuna inandığımız için bunu uyguluyoruz. Biz de sizler kadar kentin her kuruşunun hesabını yapıyoruz.” dedi.

Yavuz Solmaz
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Büyükakın CHP grubuna cevap verdi: Biz de her kuruşun hesabını yapıyoruz mask
Büyükakın CHP grubuna cevap verdi: Biz de her kuruşun hesabını yapıyoruz
Büyükakın CHP grubuna cevap verdi: Biz de her kuruşun hesabını yapıyoruz
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BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ’NDE ÖNEMLİ KARARLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleşti. 118 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda Büyükşehir Belediyesi ile Filistin Gazze Belediyesi arasında "Kardeş Şehir" ilişkisi kurulması için Büyükakın’a yetki verildi. Mecliste ayrıca araç kiralama, Kocaeli kent vizyonuna yönelik tespit - analiz ve sentez çalışmalarının hazırlanması danışmanlık işinin devamı, Plajyolu’na sahil güvenlik kurulması maddeleri kabul edildi. Yıkılan Kocaeli eski Vergi Dairesi yerine yapılacak katlı otopark ile ilgili madde süre uzatımı ile komisyona gönderildi.

Büyükakın CHP grubuna cevap verdi: Biz de her kuruşun hesabını yapıyoruz

TASARRUF AÇISINDAN KAMU YARARI BULMADIK

Mecliste araç kiralama ihalesi için yetki maddesine CHP grubu muhalefet şerhi koydu. İlgili madde oy çokluğu ile kabul edildi. CHP Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Emine Özkar konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kiralama yöntemiyle kullanılacak 648 aracın 245’i hafif ticari ve binek araçtır. Bu araçların ihtiyacı neye göre belirlenmiştir. Havuz sistemi ile kullanılması halinde bu sayının düşeceğini düşünüyorum. Tasarruf tedbirleri alındığı dönemden geçiyoruz. Söz konusu teklifi gerek yöntem ve tasarruf açısından ekonomik kaynakların verimli kullanılması kapsamında kamu yararına bulmadık.”

Büyükakın CHP grubuna cevap verdi: Biz de her kuruşun hesabını yapıyoruz

YALNIZCA 2 NAKİL ARACI İLAVE EDİLMİŞTİR

AK Parti Kocaeli Büyükşehir Meclis Üyesi Hasan Soba, Emine Özkar’a cevap vererek, “İlgili madde plan ve bütçe komisyonunda uzun uzun görüşülerek bu karar alındı. Mevcut araçlarımızda bir artış yok, sadece 2 nakil aracı ilave edildi. Komisyonda gerekli bilgiler meclis üyelerimize verildi. Tasarruf kapsamında buna uzun zamandır hassasiyet gösteriyoruz. Aynı sayıda devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

ÖN KABUL İLE HAREKET ETMİYORUZ

Başkan Büyükakın kiralama konusunda konulan muhalefet şerhi için “Ön kabul ile hareket etmiyoruz. Her seferinde yeniden hesap yapıyoruz. Satın alma veya kiralamada ne kadara mal olduğunu karşılaştırarak karar veriyoruz. Kiralama ile satın alma maliyetlerinin tamamı hesaplanıyor. Meclis üyelerimiz bu konuda emin olmak istiyorsa karşılaştırılmalı analizler birimimizde var. Çok kilometre yapan araçların kiralanmasının daha sağlıklı olduğunu, az kilometre yapıldığında satın almanın daha mantıklı olduğunu gördük. Bunu alırsanız 10 yıl kullanırsınız mantığının çok geçerli olmadığını gördük.

HER KURUŞUN HESABINI YAPIYORUZ

Hepimiz bu şehrin bütçesinin doğru kullanımı için konuşuyoruz. Muhalefet böyle dedi diye dediğimiz dedik demeyiz. Hesapların doğruluğuna inandığımız için bunu yapıyoruz. Hesap hatası varsa görüşümüzü değiştiririz, hesap hatası yoksa siz görüşünüzü değiştirirseniz bir sonuca varmış oluruz. Biz sizler kadar kentin her kuruşunun hesabını yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nde herkesin altında bir araba yok. Dışarıdan bakıldığında bunlar sefa sürülüyor diye görülüyor ama böyle bir durum söz konusu değil. Arkadaşlarımız sizi tüm detaylarıyla bilgilendirsin. Bizim araç sayımızda sürekli bir artış yok, var olan araç ile devam ediyoruz.”

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16 May 2024 - 15:56 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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