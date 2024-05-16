Aranan 4 kişi yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalara devam ediyor. Haklarında çeşitli suçlardan aranma kararı bulunan 4 kişi düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Hakkında sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçlarından 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Y.C.K.’nin yerini tespit etti. Y.C.K. düzenlenen operasyonla 16 Mayıs günü gözaltına alındı. Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma ve basit yaralama suçlarından 3 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan K.Ş.(41) isimli şahıs düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık suçundan 3 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası ile aranan C.B.(32) ve hırsızlık ve hükümlü tutuklunun kaçması suçlarından toplam 14 yıl 7 ay 18 gün ağır hapis cezası ile aranan A.K.(23) operasyonlar ile gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.