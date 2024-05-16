İkinci el otomobil piyasası durgun

ESNAF BEKLEDİĞİNİ BULAMIYOR

İkinci el otomobil fiyatlarındaki artış hızı yavaşladı ve özellikle vatandaşın tercih ettiği modellerde fiyatlar düştü. Yaşanan düşüşle birlikte ikinci el otomobil piyasasında işlerin açılması beklenirken Kocaeli Oto Ticaret Merkezi esnafları beklenen hareketliliğin yaşanmadığını dile getirdi. Esnaflar, Ramazan ayı öncesi ufak bir hareketlenme olsa da son dönemde işlerin bir türlü beklenen düzeye gelemediğini ifade etti. Noterlerin boş kaldığını belirten esnaflar Oto Ticaret Merkezi’ne sohbet edecek insan dahi gelmediğini söylüyor.

6-7 aydan beri işlerimiz düşük

Görünen köy kılavuz istemez, gelenler de Kocaeli Oto Ticaret Merkezi’nde bir hareketlilik olmadığını görüyor. Bugünlerde iş anlamında bir verim yok, artık buraya gelip muhabbet edecek insanları bile arar olduk. Şu zamanda esnafın müşterisiyle pazarlıkta olması ya da noterde işlem yapması gerekirken Oto Ticaret Merkezi’nde bizi ziyaret eden dostlarımızla sohbet ediyoruz. Ekspertiz ve noterler de boş kaldı. Önceki yıllarda Ramazan Bayramı öncesi en bereketli dönem olurdu, bu dönem bunu yaşayamadık. Şimdi de Kurban Bayramı var, insanımız kurbanlık için bütçe ayıracak. 6-7 aydan beri işlerimiz düşük. 2 araba satarak ayı kapattığımız oluyor. Piyasa bitik, iyi bir durumda değiliz. Ramazan Çoka-Esnaf

Önümüzdeki günleri tahmin etmek zor

2 ay öncesine kadar araba alım-satımında hareketlilik vardı ama son 15 gündür bir durgunluk söz konusu. Bu durumun sebebini havaların bozuk olması olarak görüyoruz, ilerleyen günler sebebini daha da net ortaya koyacaktır. Kurban Bayramı ile bağlantılı olduğunu düşünmüyor ve bayram geldikçe hareketlenme olabileceğini söylüyorum. Otomatik vites, binilebilir bir aracın fiyatı 1 milyon TL. Manuel vites araçlar için ise 700 bin TL civarında fiyatlar söz konusu. 700 bin TL dediğimiz araç öyle yüksek modellerden değil. Önümüzdeki günlere dair tahminde bulunmak zor çünkü Türkiye’de dün ile bugün arasında değişim hızlı oluyor. Musa Çelik-Esnaf

Bayrama kısa süre kaldı, hareket yok

Son dönemde işlerin açıldığına dair söylemler duyuyoruz ama Kocaeli’de durum böyle değil. İşlerin iyi olduğu kentler büyük kentler. Kocaeli işçi ve memur kenti, insanların ufak yatırımı varsa onu Ramazan arifesinde çıkan ‘Araba fiyatları artacak’ söylemleri üzerine otomobil alarak kullandı. Otomobil almayanlar altın, döviz, borsaya gitti. Bankalar çok yüksek faiz veriyor ve insanımız da bunu tercih edebiliyor ki Kocaeli gibi kentlerde bu daha da fazla. 20 bin TL taksitli araba olsa alınacak ama 23-24 bin TL olunca alınmıyor. Fiyatlardaki artış hızı düştü, fiyatlar düşmeye başladı ve bayrama kısa bir süre kaldı ama hareket yok. Genel olarak bir durgunluk var. 25 yıllık esnafım, normalde bu dönemde iş artardı ama şimdi iş yok. Yadigar Polat-Esnaf