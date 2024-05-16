Plajyolu bölgesine sahil güvenlik kurulacak

SAHİL GÜVENLİK PLAJYOLU’NDA KURULACAK



Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2021 yılında talep edilen ve meclis tarafından reddedilen İzmit Plajyolu’ndaki yeşil alana liman ve sahil güvenlik birimi kurulması talebi yeniden meclise geldi. CHP Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy söz alarak, “Konuyla ilgili herhangi bir değişiklik yok. Başka yerler konusunda tercihler oldu. Yer seçimi olarak uygun olmadığını düşünüyorum. Burası Derince’de askeriyenin orada konumlanabilirler. Seymen de askeri alanda konumlanabilirler.” dedi.

BURADA BÜYÜK BİR YAPI OLMAYACAK



Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, İlker Ulusoy’a verdiği cevapta “ Gebze’den Karamürsel’e kadar her yeri taradık. En az dolgu yapmak suretiyle bir iskele yapılacak. Bütün askeri alanlarda olabildiğini sorguladık. Buranın uygun olabildiğini söyledik. Burada büyük bir yapı olmayacak. 150 metrekarelik bir alan olacak.” dedi. Başkan Büyükakın da kısa bir açıklama yaparak “Buranın olması gerekli. Hayata dair bir sorun yaratmasın dedik. Yürüyüş yolu iptal olmayacak şekilde bir yapı olacak.” dedi. İlgili madde oy çokluğu ile kabul edildi.