Engelsiz yürekler, annelerine elleriyle kurabiye yaptı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı Çayırova Belediyesi Fatmanur Çelik Engelliler Merkezi’nde çok anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Merkezde eğitim alan özel bireyler, hem ‘Anneler Günü’ hem de ‘Engelliler Haftası’ vesilesiyle güzel bir çalışmaya imza attı. Merkezdeki özel çocuklar, Anneler Günü kapsamında kendi elleriyle ‘Canım Annem’ yazılı önlükleri boyadı, daha sonra da merkezdeki mutfak atölyesine geçen özel çocuklar, boyadıkları mutfak önlüklerini üzerlerine giyerek, annelerine kurabiye hazırladı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de bu anlamlı etkinlikte çocukları yalnız bırakmayarak onlara yardım etti. Başkan Çiftçi ve özel bireyler, hep birlikte hazırladıkları kurabiyeleri Engelsiz Kafe’deki annelere ikram etti.

“BU MERKEZ BİZİM HAYALİMİZDİ”

Programda özel çocuklarla ve ailelerle yakından ilgilenen Çiftçi, “Bu merkez bizim bir hayalimizdi. Rabbime hamdolsun tamamladık ve hizmete açtık. Toplum olarak bu konu hakkında duyarlılığın artmasını istiyoruz. Hem farkındalığın artması adına, hem de toplumumuzun duyarlılığının artması adına bu merkezi çok önemsiyoruz” dedi. Aileler de Başkan Çiftçi’ye merkezden çok memnun olduklarını dile getirerek, teşekkür etti.

ÖZEL BİREYLERDEN ÇİFTÇİ’YE SÜRPRİZ

Öte yandan program sonunda özel çocuklardan Başkan Çiftçi’ye özel bir hediye geldi. Anneler Günü dolayısıyla boyadıkları ‘Canım Annem’ yazılı mutfak önlüğünü Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye annesine vermek üzere hediye etti. Hediye karşısında çok duygulanan Çiftçi, hazırlanan bu sürpriz için teşekkürlerini iletti. Program Başkan Çiftçi’nin annelere karanfil dağıtmasının ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: BÜLTEN