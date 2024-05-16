Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe: Masalarda Çenesuyu göremeyince çok üzüldüm

ÇENESUYU’NU GÖREMEYİNCE ÇOK ÜZÜLDÜM
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısı birinci oturumu Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlığında gerçekleşen mecliste masalarda Mila adlı su markası yer aldı. Meclis dışı söz alan Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe “ Bugün mecliste masalarda Çenesuyu’nu göremeyince çok üzüldüm. Bir sonraki mecliste ücret almadan da gönderebiliriz” dedi. Başkan Büyükakın Gökçe’nin bu sözlerine cevap vererek, “Çok memnun oluruz.” dedi.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Niyazi Şenşakrak - Kocaelinin Markasıdır Çenesuyu
Çenesuyu da Kocaelispor da Bu Kentin Markasıdır
Turanoğlu - Çene suyundan şaşmayalim
Sponsorlardanda olsa kabul edemem
Yakışmamış
Cc - düne kadar çenesuyu'nu evine bürosuna alma hassasiyeti göstermeyenler kalkmış şimdi çenesuyu soruyor. ucuz ve komik siyaset şovları...
Gültepeli - Mila suyu nerden almışlar keşke sorsaydiniz bizim cenesuyumuzdan dahami degerliymis
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.