26 Eylül 2022 tarihinde Mersin Mezitli Polis evine düzenlenen saldırıda bir polis memuru şehit olmuş, bir polis de yaralanmıştı. Polis evine bırakılan bomba ise etkisiz hale getirilmişti. Saldırıya katılan ve bomba ile kendini patlatan kadın teröristlerden birinin “Sara Tolhıldan” kod adlı D.Ü. olduğu tespit edilmişti. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, terörle mücadele kapsamında terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda D.Ü.’nün ailesini ve bağlantılarını tespit etti.
ANNE VE BABASI GÖZALTINA ALINDI
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri D.Ü’nün annesi P.Ü. ve babası H.Ü’yü 13 Mayıs günü İstanbul’da düzenledikleri operasyonda gözaltına aldı. P.Ü.ve H.Ü. jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından PKK silahlı terör örgütüne üye olmak suçlaması ile 15 Mayıs günü adliyeye sevk edildi. Hakim karışışına çıkan P.Ü.ve H.Ü. tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Adalı - Sonuç nedir? Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. TEM Şb. yatiyosunnnn
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.