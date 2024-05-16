26 Eylül 2022 tarihinde Mersin Mezitli Polis evine düzenlenen saldırıda bir polis memuru şehit olmuş, bir polis de yaralanmıştı. Polis evine bırakılan bomba ise etkisiz hale getirilmişti. Saldırıya katılan ve bomba ile kendini patlatan kadın teröristlerden birinin “Sara Tolhıldan” kod adlı D.Ü. olduğu tespit edilmişti. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, terörle mücadele kapsamında terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda D.Ü.’nün ailesini ve bağlantılarını tespit etti.

ANNE VE BABASI GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri D.Ü’nün annesi P.Ü. ve babası H.Ü’yü 13 Mayıs günü İstanbul’da düzenledikleri operasyonda gözaltına aldı. P.Ü.ve H.Ü. jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından PKK silahlı terör örgütüne üye olmak suçlaması ile 15 Mayıs günü adliyeye sevk edildi. Hakim karışışına çıkan P.Ü.ve H.Ü. tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.