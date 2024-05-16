BÜYÜKAKIN YÖNETTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin mayıs ayı ilk meclis toplantısı bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Toplam 108 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıyı Başkan Büyükakın yönetti.



SONUNA KADAR DİNLEDİ

Büyükakın, bütün maddelerde muhalefet meclis üyelerinin şerh koyduğu maddeleri konuşmaya açtı. Muhalefet meclis üyelerine söz verdi. Yer yer sataşmalar olmasına rağmen dengeyi kuran Büyükakın, 108 maddenin görüşülmesinin ardından CHP’li meclis üyelerinin söz aldığı ve tansiyonu yükselten konuşmalarına da izin vererek, “Büyükakın’ın sabrı sonsuz” dedirtti. Meclis toplantısı yaklaşık iki saat sürdü. Büyükakın, yeni meclis üyelerinin duruma alışana kadar bu konuşmaların sürmesinin normal olduğunu söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi