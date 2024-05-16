BÜYÜKAKIN YÖNETTİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin mayıs ayı ilk meclis toplantısı bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Toplam 108 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıyı Başkan Büyükakın yönetti.
SONUNA KADAR DİNLEDİ
Büyükakın, bütün maddelerde muhalefet meclis üyelerinin şerh koyduğu maddeleri konuşmaya açtı. Muhalefet meclis üyelerine söz verdi. Yer yer sataşmalar olmasına rağmen dengeyi kuran Büyükakın, 108 maddenin görüşülmesinin ardından CHP’li meclis üyelerinin söz aldığı ve tansiyonu yükselten konuşmalarına da izin vererek, “Büyükakın’ın sabrı sonsuz” dedirtti. Meclis toplantısı yaklaşık iki saat sürdü. Büyükakın, yeni meclis üyelerinin duruma alışana kadar bu konuşmaların sürmesinin normal olduğunu söyledi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.