Başkan Büyükakın’dan tepki: Efendiliğimi acziyet zannetmeyin

MECLİS SONUNDA HABER OLMA TARTIŞMASI

Başkan Büyükakın, meclis sonunda “Meclis üyelerimiz siyasi bir kimlik taşıdığı için biraz da haber olmak için şey oluyor. Normal karşılamak lazım. Herkes maksadına ulaştığına göre meclisi sonlandırıyorum” dedi. Bunun üzerine söz alan CHP Meclis Üyesi Erkan Uygun, “Biz burada haber olmak için burada meclis üyeliği yapmıyoruz sayın başkanım.” dedi. Uygun ayrıca Çenesuyu yerine başka marka su kullanılmasını ‘Rövanşist tavır’ dedi.

EFENDİLİĞİMİZİ ACZİYET ZANNETMEYİN

Başkan Büyükakın Erkan Uygun’un bu sözlerine tepki göstererek, “Ne rövanşist tavrından bahsediyorsunuz? Ben sizin haber olmak için bir üyeliği yaptığınızı söylemedim zaten. Herkesin siyasi bir etiketi var, bunlar doğal şeylerdir dedim. Bana cevap verip sonra başkana nasıl cevap verdim falan diye tatmin mi oluyorsunuz? Bakın benim sakin üslubumu, efendiliğimi acziyet zannetmeyin. Ben sizi yönettiğiniz meclislerdeki üslubu kullanmayı da gerekirse bilirim. Benim sabrımı sınamayın. Ben adabıyla meclisi yönetiyorum Kimseye saygısızlık şimdiye kadar hiç etmedim.

HAKARET VE SAYGISIZ İFADE KULLANMADIM

Ben CHP grubuna hakaret ya da saygısızlık anlamına gelecek ifade bile kullanmadım. Cumhuriyet Halk Partisi grubuna ben haber olmak için çaba sarf ediyor musunuz mu dedim. Herkese hitap ettim. Bizim arkadaşlarımız da söz aldı. Meclis üyelerimiz, siyasi kimlikleri var. Biraz da bu böyle oluyor. Bu işin doğasında var dedim.” dedi. Tartışma sonrasında meclis tamamlandı.