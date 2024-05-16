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16 May 2024 - 17:13- Spor G:

Korktuğumuz olmadı, seyircisiz oynama cezası gelmedi

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PFDK Sakaryaspor maçındaki saha olaylarından dolayı Kocaelispor’a korkulduğu gibi seyircisiz oynama cezası vermedi. Kurul yeşil-siyahlı kulübe saha olaylarından 224 bin TL, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından 78 bin TL, küfürle tezahürattan 70 bin TL olmak üzere 372 bin TL para cezası uyguladı. Küfürlü tezahüratla ilgili ayrıca birçok bloğa bloke cezaları uygulandı.

Korktuğumuz olmadı, seyircisiz oynama cezası gelmedi mask
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KORKTUĞUMUZ OLMADI

TFF Profesyonel Disiplin Kurulu haftalık olağan toplantısını dün akşam saatlerinde gerçekleştirdi. Kurul, Kocaelispor-Sakaryaspor maçının temsilcisi raporlarını ve savunmaları değerlendirdi. PFDK Kocaelispor’a saha olaylarından dolayı korkulduğu gibi seyircisiz oynama cezası vermedi, sadece para cezası uyguladı.

MEMNUNLUK YARATTI

Kocaelispor’a toplamda 372 bin TL para cezası uygulandı. Seyircisiz oynama yaptırımı çıkmaması memnunlukla karşılandı. Küfürlü tezahüratla ilgili olarak bir çok bloğa bloke cezası verildi. Numaralı alt tribün113 ve 114 nolu bloklarda oturanlara hem saha olayları, hem de küfürden dolayı 2’şer maç bloke cezası uygulandı.  

PFDK KARARI:

13- KOCAELİSPOR Kulübünün, 11.05.2024 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-SAKARYASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 224.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI NUMARALI ALT TRİBÜN 113, 114 ve 116 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 4. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 78.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 70.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI NUMARALI ALT TRİBÜN 111-A, 111-B, 112, 113, 114, 115, DOĞU MARATON ÜST TRİBÜN 301, 302, 303, 325, 326, DOĞU MARATON ALT TRİBÜN 102, 103, 124-A, 124-B, 125, 126 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 3. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen BATI NUMARALI ALT TRİBÜN 113 ve 114 numaralı bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,

Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübü Başkanı RECEP DURUL’un, müsabaka öncesi ve devre arasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Kaynak: Spor servisi

# sevk, para, kocaelispor

16 May 2024 - 17:13 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Cöğüz - Zaten 2bin kişiye oynuyoruz.

Seyircisiz olsa ne, seyircili olsa ne.

Yanıtla . 2Beğen . 5Beğenme 16 Mayıs 17:45
01

Körfezli Önder - Yani seyircisiz oynama cezası verseymişlerde olurmuş bloke cezası alan seyirci sayısı yaklaşık 10 bin kişi ha seyircisiz olmuş ha 10 bin kişiye ceza gelmiş ne fark varki verilen ceza memnuniyet versin

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 16 Mayıs 17:32

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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