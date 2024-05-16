İSU Genel Kurulu’nda tüm maddeler komisyona gitti

KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ
İSU Genel Müdürlüğü 2024 Yılı Birinci Olağan Genel Kurulu Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kurulda 9 gündem maddesi görüşüldü. 4, 5 ve 6 ve 7. gündem maddeleri komisyona havale edildi. Genel Kurulun ikinci oturumu 21 Mayıs Salı Günü saat 15.30’da gerçekleştirilecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.