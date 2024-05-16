"Sanat Gecesi Coşkusu: 28 Haziran Ortaokulu'ndan Etkileyici Sergi ve Konser"

Gecenin ilk bölümünde, görsel sanatlar öğretmeni Demet Ruşhan önderliğinde öğrencilerin yıl boyunca yaptığı resimler sergilendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan ve Şube Müdürü Çiğdem Ayanoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen açılış, okulun yaratıcılığını ve öğrencilerin yeteneklerini büyük bir coşkuyla sergiledi.

Ardından, müzik öğretmeni Yasemin Alagaş yönetimindeki Bahar konseri sahne aldı. Öğrenciler ve öğretmenler, üstün performanslarıyla dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Programda, Koro Şefi ve gecenin mimarı Yasemin Alagaş'ın önderliğindeki öğrencilerin muhteşem performansları, geceye ayrı bir renk kattı.

Matematik öğretmeni Uğur Kayacan ve Türkçe öğretmeni Emel Kılıç'ın sunuculuğunda gerçekleşen etkinlikte, farklı branşlardan öğretmenlerin ve öğrencilerin gösterileriyle gece ilgiyle izlendi. Matematik öğretmenim Murat Yer ve kızı Zeynep Yer ile fen bilimleri öğretmeni Özge Sevinç ve oğlu Mert Sevinç VALS gösterisi sundu. Gösteri büyük beğeni topladı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Mustafa Karataş'ın ney dinletisi ise performansı ise büyük alkış aldı.

Koro ve solonun şarkı ve türkülerine yine müzik öğretmeni Yasemin Alağaş ile halk oyunları eğitmeni Betül Güler'in desteğiyle hazırlanan okulun öğrenci dans grupları, güzel gösterileri ile eşlik etti.

Gecenin sonunda protokol üyeleri, etkinliği ve okula verdikleri desteklerden dolayı Okul Aile Birliği üyelerine ve gecede görev alan öğretmenlere TEMA Vakfına yapılan bağış sertifikalarını takdim ettiler. Okul Müdürü Serkan Yazar da, öğretmenler ve öğrenciler için duyduğu memnuniyeti dile getirerek geceyi övgülerle selamladı. Bu muhteşem etkinlik, katılımcılardan tam not aldı ve izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Kaynak: Haber Merkezi