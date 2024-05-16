Güçlü aileyle güçlü toplum için yürüdüler

SEKAPARK’TA YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Ailem Kocaeli Projesi” ile toplumun tüm kesiminde ailenin güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 13-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan “Uluslararası Aile Haftası” kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi. Kocaeli Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün iş birliğiyle Sekapark’ta gerçekleştirilen yürüyüşte “Biz büyük bir aileyiz” mesajı verildi.

DERNEK TEMSİLCİLERİ KATILDI

Yürüyüşe Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ebubekir Ardıç, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Başkanı Şaban Arlı, şehit yakınları ve gaziler, Anne Şehir programı üyeleri ile çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

EŞ ZAMANLI DÜZENLENDİ

“Ailemiz İstikbalimizdir” sloganıyla düzenlenen yürüyüş, Sekapark 1. ve 2. etapta eş zamanlı başladı. Filistin ve Türk bayraklarıyla yapılan yürüyüş, uçurtma tepesinde son buldu. Daha sonra aileler ve protokol üyeleri, Gazze’deki Filistinli ailelere destek olmak amacıyla denize kâğıttan gemi bıraktı. Farkındalık yürüyüşü sonunda aileler gün boyu Sekapark’ta piknik yaptı.

AİLE, EN BÜYÜK ZENGİNLİK

Programda söz alan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, “Aile Haftası, aile bağlarımızı daha da güçlendirmek ve ailemize olan sevgimizi bir kez daha ifade etmek için bizlere fırsat sunuyor. Bu hafta ailemize daha fazla zaman ayırarak, onların yanında olduğumuzu hissettirelim ve birbirimize daha fazla zaman ayıralım. Ailemiz bizim için her şeydir ve onların varlığı hayatımızın en büyük zenginliğidir” dedi. (Haber Merkezi)

Kaynak: Bülten