Beyaz et üretimi için Kandıra’da yer arayışı

KOORDİNELİ ÇALIŞMA OLACAK

Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, Kocaeli Kanatlı Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Tayfun Sönmez ve yönetimini kabul etti. Ölmez’i makamında ziyaret eden Sönmez ve yönetimi kendisine çiçek takdim ederken, görevinde başarılar diledi. Kocaeli Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı Tayfun Sönmez, Erol Ölmez’in bugüne kadar kendilerine destek olduğunu, bundan sonra da Ölmez’in kendileriyle koordineli bir şekilde çalışacağını ifade etti. Gazetemize konuşan Tayfun Sönmez, bundan sonraki süreçte beyaz et üretimi, çiftliklere yer bulma ve çiftliklerin alt yapısı konusunda Kandıra Belediyesi ile daha iyi bir çalışma zemini bulabileceklerini söyledi.