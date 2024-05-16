Kandıra Belediye Başkanı seçilen Erol Ölmez, Kocaeli Kanatlı Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Tayfun Sönmez ve yönetimi tarafından ziyaret edildi. Ölmez’i makamında ziyaret eden Sönmez ve yönetimi kendisine çiçek takdim ederken görevinde başarılar diledi. Kocaeli Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı Tayfun Sönmez, Erol Ölmez’in bugüne kadar kendilerine destek olduğunu, bundan sonra da Ölmez’in kendileriyle koordineli bir şekilde çalışacağını ifade etti. Gazetemize konuşan Tayfun Sönmez, bundan sonraki süreçte beyaz et üretimi, çiftliklere yer bulma ve çiftliklerin alt yapısı konusunda Kandıra Belediyesi ile daha iyi bir çalışma zemini bulabileceklerini söyledi.
Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri, Ölmez’e gitti
Tayfun Sönmez başkanlığındaki Kocaeli Kanatlı Hayvan Etli Üreticileri Birliği Yönetimi, 31 Mart seçiminde Kandıra Belediye Başkanlığı’na seçilen Erol Ölmez’e gitti.
16 May 2024 - 17:29 Kocaeli- Gündem --- Okunma Yazdır
Mahreç Muhammet Emin Can
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Çetin Aktaş - Güzel haber sanayiciler Belediye Başkanı Sayın Ölmez'e gitmişler. Kandıra planlı bir şekilde büyümelidir Bu zenginlikten Kandıra, Kocaeli ve Türkiye kazanır. Hayırlı olsun.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.