Nuh Çimento Kız MTAL’de söyleşi

“ATATÜRK’ÜN YANI BAŞINDA”

O döneme ilişkin anıların ilgiyle dinlendiği programda Mustafa Kemal Ulusu babası Nuri Ulusu’nun anılarını derlediği; "Atatürk'ün Yanı Başında" adlı kitabını da imzalayarak öğretmen ve öğrencilere hediye etti.

Keyifli söyleşide Atatürk'ün Kütüphanecisi Nuri Ulusu'nun kişisel arşivinden fotoğraf ve görüntülerle de unutulmaz dakikalar yaşandı. Söyleşi sonunda Okul Müdürü Ahmet Süleyman Toktaş, Grafik ve Fotoğraf Alan Şefi Kübra Olçar Erden, Ulusu'ya; okulun El Sanatları Alanında yapılan seramik Tarihi Saat Kulesi tablosu ve Kübra Olçar Erden'in büyük çini ustası olan babası Sıtkı Olçar'ı anlattığı "Babamı Alan Martı" adlı kitabını hediye ettiler.