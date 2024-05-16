Nuh Çimento Kız MTAL’de söyleşi

“ATATÜRK’ÜN YANI BAŞINDA”
O döneme ilişkin anıların ilgiyle dinlendiği programda Mustafa Kemal Ulusu babası Nuri Ulusu’nun anılarını derlediği; "Atatürk'ün Yanı Başında" adlı kitabını da imzalayarak öğretmen ve öğrencilere hediye etti.
Keyifli söyleşide Atatürk'ün Kütüphanecisi Nuri Ulusu'nun kişisel arşivinden fotoğraf ve görüntülerle de unutulmaz dakikalar yaşandı. Söyleşi sonunda Okul Müdürü Ahmet Süleyman Toktaş, Grafik ve Fotoğraf Alan Şefi Kübra Olçar Erden, Ulusu'ya; okulun El Sanatları Alanında yapılan seramik Tarihi Saat Kulesi tablosu ve Kübra Olçar Erden'in büyük çini ustası olan babası Sıtkı Olçar'ı anlattığı "Babamı Alan Martı" adlı kitabını hediye ettiler.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.