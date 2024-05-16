B Gençler futsalda Şampiyon Kale Okulları

LİSE 1 VE 2.SINIFLAR OYNUYOR
Okul Sporları tarafından düzenlenen Liseler arası erkekler futsal müsabakalarında 1. Ve 2.sınıf öğrencileri oynuyor. Türkiye Şampiyonası olmayan bu müsabakalarda okullar gelecek yılların takımını oluşturuyor. Erkekler futsalda bu yıl 33 takım yarıştı. Finali de Gebze Anibal MTAL ile İzmit Özel Kale Okulları karşılaştı.
FİNAL NEFES KESTİ
İzmit Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanan final maçının normal süresi 2-2 sona erdi. Birinci olan takımı penaltı atışlarının belirleyeceği maçta İzmit Özel Kale Okulları rakibine üstünlük sağladı, şampiyonluğa ulaştı. Bu maçtan önce oynanan üçüncülük karşılaşmasında İzmit İHL ile Gebkim MTAL kozlarını paylaştı. Maçı 2-1 kazanan Gebkim MTAL üçüncü oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.