Bekirderespor ve Derince Birlik galip

AVNİ KALKAVAN’DA HEYECANLI MAÇLAR
U-11 Ligi’nde takımlar üçüncü maçlarına çıkıyor. İlk maçlardaki heyecanlarını atlatan minik futbolcular tecrübede kazanmaya başladılar. Avni Kalkavan Stadı’nın gündeminde de 4 maç vardı. Bu sahada oynanan ilk maçta ligin yeni takımı Kocaeli Gücüspor, Çenesuyu Plajyoluspor karşısında 7-1 galip geldi. Aynı sahada oynanan bir diğer maçta da Bekirderespor, İzmit FK’yı 14-0 yendi. Bu sahada oynanan çekişmeli maçta da Derince Birlikspor, Çubuklu Balaspor karşısında 2-1 kazandı. İzmit 41 Futbol Kulübü de, Kocaeli 61 FK’yı 4-0 mağlup etti.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.