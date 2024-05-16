Bekirderespor ve Derince Birlik galip

AVNİ KALKAVAN’DA HEYECANLI MAÇLAR

U-11 Ligi’nde takımlar üçüncü maçlarına çıkıyor. İlk maçlardaki heyecanlarını atlatan minik futbolcular tecrübede kazanmaya başladılar. Avni Kalkavan Stadı’nın gündeminde de 4 maç vardı. Bu sahada oynanan ilk maçta ligin yeni takımı Kocaeli Gücüspor, Çenesuyu Plajyoluspor karşısında 7-1 galip geldi. Aynı sahada oynanan bir diğer maçta da Bekirderespor, İzmit FK’yı 14-0 yendi. Bu sahada oynanan çekişmeli maçta da Derince Birlikspor, Çubuklu Balaspor karşısında 2-1 kazandı. İzmit 41 Futbol Kulübü de, Kocaeli 61 FK’yı 4-0 mağlup etti.