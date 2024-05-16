Kardeşlerin maçı

KESKİN KARDEŞLER

İlimiz futbolunda çok önemli bir yeri olan Serter Keskin ile kardeşi Volkan Keskin, teknik adam olarak da futbola hizmet ediyorlar. Serter Keskin, İzmit 41 Futbol Kulübü’nü kurdu, takımın başında. Kardeşi Volkan Keskin de Kocaeli 61 Futbol Kulübü’nü çalıştırıyor. İki kardeş küçük yaş gruplarından zaman saman rakip oluyordu. Bu kez en küçük yaş grubu olan U-11’lerde karşı karşıya geldiler. Avni Kalkavan Stadı’nda oynanan maçta ağabey Serter Keskin’in takımı karşılaşmayı 4-0 kazandı. Volkan Keskin, maçtan sonra galip gelen ağabeyini tebrik etti, karşılaşmada da dostluk ön plandaydı.