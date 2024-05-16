Nefes kesen maç Yahya Kaptan’ın

İZMİT GB İLE 41 FK YENİŞEMEDİ

M.Ali Kağıtçı Stadı’nın gündemindeki ilk maçta İzmit GB ile 41 Futbol Kulübü karşılaştı. Çok büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu maçtan hemen sonra ise İzmit Baçspor ile Kocaeli Emekspor takımları karşılaştı. Kocaeli Emekspor, maçtan 6-0 galip ayrıldı. Yenidoğan Serdarspor takımı da sahaya çıkmadığı için rakibi Belediye Derincespor 3-0 hükmen galip sayıldı.

DERBENT’TE FARKLI SKORLAR

U-11 Ligi E Grubu’nda Kartepe takımları yer alıyor. Maçlarını Derbent Stadı’nda oynanan bu takımlardan Kartepe Fatih Sultan Mehmet FK, Derbentspor ile oynadığı maçtan 5-1 galip ayrıldı. Aynı skorla kazanan bir diğer takımda Uzunçiftlikspor oldu. Mavi-Beyazlı ekip, Sarımeşespor’u 5-1 yendi. Kartepe Belediyespor ile Arslanbey GB arasında oynanan maçta ise gol sesi çıkmadı, 0-0 bitti. Maşukiyespor da, Arslanbey Organize Sanayispor’u 6-0 üstünlük sağladı.