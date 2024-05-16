Nefes kesen maç Yahya Kaptan’ın

İZMİT GB İLE 41 FK YENİŞEMEDİ
M.Ali Kağıtçı Stadı’nın gündemindeki ilk maçta İzmit GB ile 41 Futbol Kulübü karşılaştı. Çok büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu maçtan hemen sonra ise İzmit Baçspor ile Kocaeli Emekspor takımları karşılaştı. Kocaeli Emekspor, maçtan 6-0 galip ayrıldı. Yenidoğan Serdarspor takımı da sahaya çıkmadığı için rakibi Belediye Derincespor 3-0 hükmen galip sayıldı.
DERBENT’TE FARKLI SKORLAR
U-11 Ligi E Grubu’nda Kartepe takımları yer alıyor. Maçlarını Derbent Stadı’nda oynanan bu takımlardan Kartepe Fatih Sultan Mehmet FK, Derbentspor ile oynadığı maçtan 5-1 galip ayrıldı. Aynı skorla kazanan bir diğer takımda Uzunçiftlikspor oldu. Mavi-Beyazlı ekip, Sarımeşespor’u 5-1 yendi. Kartepe Belediyespor ile Arslanbey GB arasında oynanan maçta ise gol sesi çıkmadı, 0-0 bitti. Maşukiyespor da, Arslanbey Organize Sanayispor’u 6-0 üstünlük sağladı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.