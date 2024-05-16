Çorum'da dostluk rüzgarları: Maç öncesi 2 takımın taraftarları karşılaştı

Süper Lig’e çıkacak son takımın belli olacağı Çorum FK Kocaelispor maçı öncesinde kentte güzel görüntüler oluştu. Çorum FK taraftarı atkısını Kocaelispor taraftarına hediye ederken misafirperver tavırlarla da örnek oldular. Kocaelispor taraftarı Çorum sokaklarında atkı ve formalarıyla gezdi.
MİSAFİRPERVERLİK ÖRNEĞİ GÖSTERDİLER
Kocaelispor ile Çorum FK, Trendyol 1.Lig Play-Off Çeyrek Final Maçı'nda karşılaşacak. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak maç, saatler 20.00'yi gösterdiğinde başlayacak ve TRT Spor ile Bein Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı yerinden takip edecek Kocaelispor ve Çorum FK taraftarları maç öncesi Çorum sokaklarında karşılaştı. 2 takım taraftarları maçla ilgili duygu ve düşüncelerini mikrofonumuz aracılığıyla dile getirdi. Dostluk mesajları verilen karşılaşmada iyi oynayın takımın kazanması temenni edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.