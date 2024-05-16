Kocaelispor Yöneticisi Veli Başkurt: Kazanacağımıza inanıyorum

Trendyol 1.Lig'den Trendyol Süper Lig'e çıkmak için play-off maçları oynayacak olan Kocaelispor, bu akşam saat 20.00'de Çorum FK ile maça çıkacak. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak, TRT Spor ve Bein Sports 2 ekranlarından da canlı yayınlanacak maç öncesi Kocaelispor İdari İşlerden Sorumlu As Başkanı Veli Başkurt açıklamalarda bulundu. Maçın kazanılacağına inandığını ifade eden Veli Başkurt, "İddia oranlarına da bakıyorum, biz ne zaman favori gösterilmesek kazanıyoruz. Bu maç öncesi de favori Çorum FK görünüyor" dedi.