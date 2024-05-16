Play-Off ilk turu bizim olsun!

Trendyol 1.Ligi’nde normal sezonu altıncı bitiren Kocaelispor Play-Off ilk turu maçında bu akşam beşinci olan Çorum FK’ya konuk oluyor. Tek maç eleme sisteminin geçerli olduğu mücadelenin normal süresi berabere biterse, uzatmaya gidilecek, eşitlik bozulmazsa turu geçen tarafı penaltı atışları belirleyecek.

Tribünlerde 15 bin dolayında taraftar olması bekleniyor. Kocaelispor taraftarı da kendilerine ayrılan yeri büyük olasılıkla dolduracak. Yeşil-Siyahlı ekibimizde çapraz bağ ameliyatı olduğu için sezonu kapatan Haşim ile sakat olan Oğuz dışında eksik yok. Çorum Şehir Stadı’nda oynanan ve saat 20.00’de başlayan maçı TRT Spor ile BEIN Sports MAX-1 naklen yayınlanıyor.

----------------------

CANLI ANLATIM

0' Mücadeleye Çorum FK başladı.

7' Çorum FK gole yaklaştı. Kornerde Yusuf Abdioğlu’ndan seken topta Zargo Toure vurdu, Gökhan mutlak golü önledi.

----------------------

İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ:

ÇORUM FK 11'İ

27. HASAN HÜSEYİN AKINAY

2. KEREM KALAFAT

3. LOICK LANDRE

5. ZARGO TOURE

6. FERHAT YAZGAN

7. AHMET İLHAN ÖZEK

9. THOMAS JACCO VERHEYDT

14. MICHAL JAN NALEPA

20. HAKAN BARIŞ

29. HERMENEGILDO DA C PAULO BARTOLOMEU

39. ERKAN KAŞ

ÇORUM FK YEDEKLER

87. ALİ TÜRKAN

4. MICHAEL OLOGO INAINFE

8. ATAKAN AKKAYNAK

10. GÖKHAN KARADENİZ

11. SUAT KAYA

17. EREN AYDIN

30. ADEM DOĞAN

66. MASSIS GÜLÜK

73. SÜLEYMAN LUŞ

79. AHMET SAĞAT

KOCAELİSPOR 11

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ

4. EMİR ORTAKAYA

8. YUSUF CİHAT ÇELİK

10. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS

11. ONIL CHRISTIAN KOUAKOU

19. ATİLA TURAN

32. MEHMET YILMAZ

41. JOAO PEDRO REİS AMARAL

44. JOSIP VUKOVIC

47. RAMIL SHEIDAEV

55. YUSUF ABDİOĞLU

KOCAELİSPOR YEDEKLER

1. HARUN TEKİN

7. CEM EKİNCİ

12. GIORGI KHARAISHVILI

14. GIORGI BERIDZE

21. BEDİRHAN YILDIZ

24. İBRAHİMA BREZE FOFANA

38. DAVIT SKHIRTLADZE

45. MESUT CAN TUNALI

53. BURAK ÖKSÜZ

70. BARIŞ ALICI