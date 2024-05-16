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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
16 May 2024 - 19:55- Spor G:

Play-Off ilk turu bizim olsun!

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Ertuğrul Sağlam’ın geri dönüşüyle Süper Lig için umutlanan Kocaelispor, bu akşam Play-Off ilk turunda Çorum FK’nın misafiri oluyor.

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
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Trendyol 1.Ligi’nde normal sezonu altıncı bitiren Kocaelispor Play-Off ilk turu maçında bu akşam beşinci olan Çorum FK’ya konuk oluyor. Tek maç eleme sisteminin geçerli olduğu mücadelenin normal süresi berabere biterse, uzatmaya gidilecek, eşitlik bozulmazsa turu geçen tarafı penaltı atışları belirleyecek.

Tribünlerde 15 bin dolayında taraftar olması bekleniyor. Kocaelispor taraftarı da kendilerine ayrılan yeri büyük olasılıkla dolduracak. Yeşil-Siyahlı ekibimizde çapraz bağ ameliyatı olduğu için sezonu kapatan Haşim ile sakat olan Oğuz dışında eksik yok. Çorum Şehir Stadı’nda oynanan ve saat 20.00’de başlayan maçı TRT Spor ile BEIN Sports MAX-1 naklen yayınlanıyor.

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CANLI ANLATIM

0' Mücadeleye Çorum FK başladı.

7' Çorum FK gole yaklaştı. Kornerde Yusuf Abdioğlu’ndan seken topta Zargo Toure vurdu, Gökhan mutlak golü önledi.

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İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ:

ÇORUM FK 11'İ
27. HASAN HÜSEYİN AKINAY
2. KEREM KALAFAT
3. LOICK LANDRE
5. ZARGO TOURE
6. FERHAT YAZGAN
7. AHMET İLHAN ÖZEK
9. THOMAS JACCO VERHEYDT
14. MICHAL JAN NALEPA
20. HAKAN BARIŞ
29. HERMENEGILDO DA C PAULO BARTOLOMEU
39. ERKAN KAŞ

ÇORUM FK YEDEKLER
87. ALİ TÜRKAN
4. MICHAEL OLOGO INAINFE
8. ATAKAN AKKAYNAK
10. GÖKHAN KARADENİZ
11. SUAT KAYA
17. EREN AYDIN
30. ADEM DOĞAN
66. MASSIS GÜLÜK
73. SÜLEYMAN LUŞ
79. AHMET SAĞAT

KOCAELİSPOR 11
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
4. EMİR ORTAKAYA
8. YUSUF CİHAT ÇELİK
10. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS
11. ONIL CHRISTIAN KOUAKOU
19. ATİLA TURAN
32. MEHMET YILMAZ
41. JOAO PEDRO REİS AMARAL
44. JOSIP VUKOVIC
47. RAMIL SHEIDAEV
55. YUSUF ABDİOĞLU

KOCAELİSPOR YEDEKLER
1. HARUN TEKİN
7. CEM EKİNCİ
12. GIORGI KHARAISHVILI
14. GIORGI BERIDZE
21. BEDİRHAN YILDIZ
24. İBRAHİMA BREZE FOFANA
38. DAVIT SKHIRTLADZE
45. MESUT CAN TUNALI
53. BURAK ÖKSÜZ
70. BARIŞ ALICI

# kocaelispor, Çorum FK

16 May 2024 - 19:55 Çorum- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(7)
06

Eski Ruh - Taraftar organize olamadı itici güç zayıf kalacak şuan durum tribünler de bu maalesef

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Mayıs 19:49
05

Turanoğlu - Kadroyu beğendim amaral şüphe uyandırdı

Hadi hayırlısı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Mayıs 19:48
04

Kaan - yuru be kuaku ,bu macta hettirik bekliyoruz senden.

lukaku havasi var sende, kadere bak be sezonun finalinde saridigimiz topcuya bak, cok hunah islemisiz

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 16 Mayıs 19:34
01

Ibrahim Tigrak - Kocaeli yi tutuyorum..Fakat Corum devam eder.

Kadrosu daga iyi

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 16 Mayıs 19:06
Diğer 5 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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