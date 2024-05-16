Süper Lig hayalimiz Çorum’da bitti: 2-1

İLK YARI EV SAHİBİ ÇOK ÜSTÜNDÜ

Trendyol 1.Lig Play-Off çeyrek final maçında Kocaelispor bu akşam Çorum FK’ya konuk oldu. Maça dolu tribünler önünde, güzel bir zeminde oynandı. Yaklaşık 3 ay sonra geri dönen Ertuğrul Sağlam kadroda sürpriz yaptı, santraforda uzun zamandır takımdan uzak kalan Kouakou’yu oynattı. Maçın ilk yarısında ev sahibi takım çok üstün bir oyun sergiledi. İlk dakikalarda Gökhan önemli bir pozisyonda golü önledi. Kocaelispor ilk yarım saat geçilirken ilk atağında öne geçebilirdi, Candeias uygun durumda gülü yapamadı. Çorum FK 33’de golü buldu. Kornerden gelen topta Thomas ayak koydu, Gökhan’ın çabası yeterli olmadı. İlk yarıyı ev sahibi takım 1-0 önde kapattı.

FARKI BİRE İNDİREN GOL GEÇ GELDİ

Kocaelispor ikinci yarıya Kouakou-Bedirze değişikliğiyle başladı ancak Gürcü futbolcu kısa sürede sakatlanınca yerini Barış'a bıraktı. Yeşil-Siyahlı ekibimiz 50’nci dakikada Yusuf Cihat’ın pasında Ramil ile golü buldu ama yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Dakikalar 60’ı gösterirken Çorum FK farkı ikiye çıkardı. Sağdan gelişen atakta yaya kesilen topu Atakan düzgün vuruşla köşeden ağlarımıza gönderdi. Kocaelisporlu futbolcular ofsayt itirazı yaptılar ama VAR kontrolünden sonuç çıkmadı. Son yarım saate iki farklı üstünlükle giren ev sahibi oyunu rölantiye aldı. Ertuğrul Sağlam gidişatı değiştirmek üzere hamle üzerine hamleler yaptı ama değişen bir şey olmadı. 6 dakika uzatma gösterildi, 3. dakikada elle oynamada penaltı kazandık, Candeias farkı bire indirdi. Kalan kısa süreçte iki fırsat bulduk ama değerlendiremedik. Maçı 2-1 kaybedip Süper Lig umutlarını yitirdik.

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CANLI ANLATIM

0' Mücadeleye Çorum FK başladı.

7' Çorum FK gole yaklaştı. Kornerde Yusuf Abdioğlu’ndan seken topta Zargo Toure vurdu, Gökhan mutlak golü önledi.

18' Ev sahibi yine tehlikeli geldi. Soldan kesilen ortada Ferhat sert vurdu, kaleye giden top Yusuf Abdioğlu’na çarpıp geri döndü.

21' Çorum FK’da soldan yapılan ortada Thomas’ın kafasında top üstten auta gitti.

28' Yusuf Cihat Çelik rakibine yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü.

30' Kocaelispor ilk önemli atağında golü bulabilirdi. Ramil soldan indi, penaltı noktasına kesti. Candeias kontrol ettikten sonra uygun durumda kötü vurdu.

33' GOL! Çorum FK öne geçti. Kullanılan korner atışında Thomas ayakla dokundu, Gökhan’ın çabası topun ağlara gitmesini engelleyemedi. Çorum FK 1 - 0 Kocaelispor

41' Çorumlular ceza alanı içinde Yusuf Abdioğlu’nun elle müdahalesinde penaltı bekledi. Hakem VAR’dan işaret gelmeyince oyunu devam ettirdi.

45' İlk yarıya 3 dakika ilave edildi.

İLK YARI SONA ERDİ

45' İkinci yarıya Kouakou- Beridze değişikliği ile başladık.

48' Ev sahibi Atakan ile ikinci gole yaklaştı, sonuç alamadı.

50' Oyuna yeni giren Beridze sakatlanınca yerine Barış girdi.

50' Yusuf Cihat’ın pasında Ramil güzel bir vuruşla top ağlara gönderdi ama yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

61' GOL! Sağdan gelişen ev sahibi takımı atağında ceza yayına kesildi, Atakan köşeden topu ağlara gönderdi. Kocaelisporlu futbolcular ofsayt itirazında bulundu. VAR kontrolü yapıldı, gol geçerli sayıldı. Çorum FK 2 - 0 Kocaelispor

67' Sarı kartı olan Yusuf Cihat yerini Cem Ekinci’ye bıraktı.

79' Kocaelispor’da Amaral ile Mehmet çıktı, Davit ile Georgi girdi.

85' Emir Ortakaya sarı kart gördü.

90' 6 dakika ilave süre verildi.

90+3' Ramil’in ortasında elle oynamada hakem penaltı noktasını gösterdi. Candeias farkı bire indirdi. Çorum FK 2 - 1 Kocaelispor

90+5' Georgi’nin şutunda top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

90+6' Atila ortaladı, Yusuf Abdioğlu’nun kafasında top auta gitti.

MAÇ SONA ERDİ.

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İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ:

ÇORUM FK 11'İ

27. HASAN HÜSEYİN AKINAY

2. KEREM KALAFAT

3. LOICK LANDRE

5. ZARGO TOURE

6. FERHAT YAZGAN

7. AHMET İLHAN ÖZEK

9. THOMAS JACCO VERHEYDT

14. MICHAL JAN NALEPA

20. HAKAN BARIŞ

29. HERMENEGILDO DA C PAULO BARTOLOMEU

39. ERKAN KAŞ

ÇORUM FK YEDEKLER

87. ALİ TÜRKAN

4. MICHAEL OLOGO INAINFE

8. ATAKAN AKKAYNAK

10. GÖKHAN KARADENİZ

11. SUAT KAYA

17. EREN AYDIN

30. ADEM DOĞAN

66. MASSIS GÜLÜK

73. SÜLEYMAN LUŞ

79. AHMET SAĞAT

KOCAELİSPOR 11

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ

4. EMİR ORTAKAYA

8. YUSUF CİHAT ÇELİK

10. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS

11. ONIL CHRISTIAN KOUAKOU

19. ATİLA TURAN

32. MEHMET YILMAZ

41. JOAO PEDRO REİS AMARAL

44. JOSIP VUKOVIC

47. RAMIL SHEIDAEV

55. YUSUF ABDİOĞLU

KOCAELİSPOR YEDEKLER

1. HARUN TEKİN

7. CEM EKİNCİ

12. GIORGI KHARAISHVILI

14. GIORGI BERIDZE

21. BEDİRHAN YILDIZ

24. İBRAHİMA BREZE FOFANA

38. DAVIT SKHIRTLADZE

45. MESUT CAN TUNALI

53. BURAK ÖKSÜZ

70. BARIŞ ALICI