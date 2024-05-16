Süper Lig hayalimiz Çorum’da bitti: 2-1

İLK YARI EV SAHİBİ ÇOK ÜSTÜNDÜ
Trendyol 1.Lig Play-Off çeyrek final maçında Kocaelispor bu akşam Çorum FK’ya konuk oldu. Maça dolu tribünler önünde, güzel bir zeminde oynandı. Yaklaşık 3 ay sonra geri dönen Ertuğrul Sağlam kadroda sürpriz yaptı, santraforda uzun zamandır takımdan uzak kalan Kouakou’yu oynattı. Maçın ilk yarısında ev sahibi takım çok üstün bir oyun sergiledi. İlk dakikalarda Gökhan önemli bir pozisyonda golü önledi. Kocaelispor ilk yarım saat geçilirken ilk atağında öne geçebilirdi, Candeias uygun durumda gülü yapamadı. Çorum FK 33’de golü buldu. Kornerden gelen topta Thomas ayak koydu, Gökhan’ın çabası yeterli olmadı. İlk yarıyı ev sahibi takım 1-0 önde kapattı.
FARKI BİRE İNDİREN GOL GEÇ GELDİ
Kocaelispor ikinci yarıya Kouakou-Bedirze değişikliğiyle başladı ancak Gürcü futbolcu kısa sürede sakatlanınca yerini Barış'a bıraktı. Yeşil-Siyahlı ekibimiz 50’nci dakikada Yusuf Cihat’ın pasında Ramil ile golü buldu ama yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Dakikalar 60’ı gösterirken Çorum FK farkı ikiye çıkardı. Sağdan gelişen atakta yaya kesilen topu Atakan düzgün vuruşla köşeden ağlarımıza gönderdi. Kocaelisporlu futbolcular ofsayt itirazı yaptılar ama VAR kontrolünden sonuç çıkmadı. Son yarım saate iki farklı üstünlükle giren ev sahibi oyunu rölantiye aldı. Ertuğrul Sağlam gidişatı değiştirmek üzere hamle üzerine hamleler yaptı ama değişen bir şey olmadı. 6 dakika uzatma gösterildi, 3. dakikada elle oynamada penaltı kazandık, Candeias farkı bire indirdi. Kalan kısa süreçte iki fırsat bulduk ama değerlendiremedik. Maçı 2-1 kaybedip Süper Lig umutlarını yitirdik.
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CANLI ANLATIM
0' Mücadeleye Çorum FK başladı.
7' Çorum FK gole yaklaştı. Kornerde Yusuf Abdioğlu’ndan seken topta Zargo Toure vurdu, Gökhan mutlak golü önledi.
18' Ev sahibi yine tehlikeli geldi. Soldan kesilen ortada Ferhat sert vurdu, kaleye giden top Yusuf Abdioğlu’na çarpıp geri döndü.
21' Çorum FK’da soldan yapılan ortada Thomas’ın kafasında top üstten auta gitti.
28' Yusuf Cihat Çelik rakibine yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü.
30' Kocaelispor ilk önemli atağında golü bulabilirdi. Ramil soldan indi, penaltı noktasına kesti. Candeias kontrol ettikten sonra uygun durumda kötü vurdu.
33' GOL! Çorum FK öne geçti. Kullanılan korner atışında Thomas ayakla dokundu, Gökhan’ın çabası topun ağlara gitmesini engelleyemedi. Çorum FK 1 - 0 Kocaelispor
41' Çorumlular ceza alanı içinde Yusuf Abdioğlu’nun elle müdahalesinde penaltı bekledi. Hakem VAR’dan işaret gelmeyince oyunu devam ettirdi.
45' İlk yarıya 3 dakika ilave edildi.
İLK YARI SONA ERDİ
45' İkinci yarıya Kouakou- Beridze değişikliği ile başladık.
48' Ev sahibi Atakan ile ikinci gole yaklaştı, sonuç alamadı.
50' Oyuna yeni giren Beridze sakatlanınca yerine Barış girdi.
50' Yusuf Cihat’ın pasında Ramil güzel bir vuruşla top ağlara gönderdi ama yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
61' GOL! Sağdan gelişen ev sahibi takımı atağında ceza yayına kesildi, Atakan köşeden topu ağlara gönderdi. Kocaelisporlu futbolcular ofsayt itirazında bulundu. VAR kontrolü yapıldı, gol geçerli sayıldı. Çorum FK 2 - 0 Kocaelispor
67' Sarı kartı olan Yusuf Cihat yerini Cem Ekinci’ye bıraktı.
79' Kocaelispor’da Amaral ile Mehmet çıktı, Davit ile Georgi girdi.
85' Emir Ortakaya sarı kart gördü.
90' 6 dakika ilave süre verildi.
90+3' Ramil’in ortasında elle oynamada hakem penaltı noktasını gösterdi. Candeias farkı bire indirdi. Çorum FK 2 - 1 Kocaelispor
90+5' Georgi’nin şutunda top savunmaya çarpıp kornere çıktı.
90+6' Atila ortaladı, Yusuf Abdioğlu’nun kafasında top auta gitti.
MAÇ SONA ERDİ.
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İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ:
ÇORUM FK 11'İ
27. HASAN HÜSEYİN AKINAY
2. KEREM KALAFAT
3. LOICK LANDRE
5. ZARGO TOURE
6. FERHAT YAZGAN
7. AHMET İLHAN ÖZEK
9. THOMAS JACCO VERHEYDT
14. MICHAL JAN NALEPA
20. HAKAN BARIŞ
29. HERMENEGILDO DA C PAULO BARTOLOMEU
39. ERKAN KAŞ
ÇORUM FK YEDEKLER
87. ALİ TÜRKAN
4. MICHAEL OLOGO INAINFE
8. ATAKAN AKKAYNAK
10. GÖKHAN KARADENİZ
11. SUAT KAYA
17. EREN AYDIN
30. ADEM DOĞAN
66. MASSIS GÜLÜK
73. SÜLEYMAN LUŞ
79. AHMET SAĞAT
KOCAELİSPOR 11
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
4. EMİR ORTAKAYA
8. YUSUF CİHAT ÇELİK
10. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS
11. ONIL CHRISTIAN KOUAKOU
19. ATİLA TURAN
32. MEHMET YILMAZ
41. JOAO PEDRO REİS AMARAL
44. JOSIP VUKOVIC
47. RAMIL SHEIDAEV
55. YUSUF ABDİOĞLU
KOCAELİSPOR YEDEKLER
1. HARUN TEKİN
7. CEM EKİNCİ
12. GIORGI KHARAISHVILI
14. GIORGI BERIDZE
21. BEDİRHAN YILDIZ
24. İBRAHİMA BREZE FOFANA
38. DAVIT SKHIRTLADZE
45. MESUT CAN TUNALI
53. BURAK ÖKSÜZ
70. BARIŞ ALICI
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(89 )
Muhi - penaltı olmasa gol atabilir miydik?
Kenda41 - bunu söylemek çok zor ama
ezeli sakarya bizi her iki maçtada ezdi
kocaeli tarihi boyunca
komşuya bu şekilde hiç boyun eğmemişti
ama suç engin koyunda değil
ben kendisine kızmıyorum bile..
suç bizde, hepimizde
koskoca 3 milyonluk şehir
öz başkanını bulamadı.. :((((
vallahi yazık, billahi yazık
İşçi - Para için takıma gelen değil, Arma için oynayacak bu kentin çocuklarına ihtiyacımız var...
Aykut - Hocam bridze ile başlamalıydın kakou dediğin vatandaşla 1 kişi eksik başladık sakarya maçında da aynısı oldu bunda da aynısı oldu tff gene golümüzü yedi be helal olsun şeydayevin pozisyonu bence net gol gene işlerine geldiği gibi davranmışlar golü erken bulsak bişeyler olurdu belkide fakat hakem taktir haklarını genelde çorum a kullandı 2 tane net sarıyı vermedi 20 ve 29 numaralı oyuncuların ikiside amaral ve vukovic ayağına net bastı ayıp ayıp
Her Neyse - Sayın Albayrak sizin yorumlara göre kesin şampiyonduk…derin yorumlarınızı bekliyoruz!!!
İzmitli - Yapılan 150 transfer incelenmeli.Artık hesap vakti.Bahri Yavuz göreve
Kocaelispor Lu - Bu takımı hodri meydan şımartdınız yenildikçe tribüne çağırıp alkışlarsanız onlarda niye top oynasınlar nasıl olsa tepki yok herkes parasını aldı gidecek olan taraftara oluyor .maç çıkışı evimize gitmek için bi dünya trafik çilesi çektik .
Vatandaş - Amatör bir takim çiksaydi daha heyecanli olurdu.
Necdet - Çorum Bodrum vs bunları kim sen Kocaeli Sporsun şehir olarak da ekonomik olarak da bu takımların çok üzerindesin senin düştüğün duruma bak Burada bu takımı yönetenler kendini sorgulayacak
Umut - Yazıklar olsun başka da bişey söylenemez...
Seneye bu takıma mesut Özdemir ve onun gibi atmayı bilen ruhu bilen adamlar alıp oynamamız lazım yoksa bu şekilde çok ama çok zor... saygılar
Cakal - Paralara yazIk oldu,.. .. cogu topcular gönderilip tekrardan dogru düzgün transferler yapilmali.. Bodrumspor da ki gibi haQi osman gibi bir santrafor bulamadik yaziklar olsun ya.. bu sözde topculari kim getirdi takima.. gürcilerde cabasi yazik yazik.. fanatik kocaelisporlu olarak icim aciyor.
Tarafsız - Sayın Albayrak alın kalemi elinize başlayın yönetim çok başarılı fakat çok sanssizdilar şanssız olmasının nedeni ligin ilk yarı bitmeyisiydi
İzmitli. - Bu takımı kim kurdu,ne kadar para harcandı,hangi menejere ne kadar para verildi,bu finansmanda hangi kaynaklar kullanıldı,başkanımız bunları tek tek açıklamalı,bir futbol takımı birbirine benzeyen bu kadar futbol bilmezden oluşur,hepiniz futbolu bırakın futbol size hiç yakışmıyor,gidin limon satın ekmeğinizi helalden kazanın,size bu paraları verenlerede yazıklar olsun,sizi pohpohlayan basınada yazıklar olsun,
İzmitli 41 - Bu kakao mu ,kuaku mu çok kötü yedeğinde yedeği olacak bir fultbolcu. Onunla başlamak büyük hataydı .Werheyt in ilk golü Gökhan ın üzerine geldi topun ağlara gitmesi büyük şanssızlıktı .Hatalı bir gol yedi. İkinci goldeyse yapabileceği bir şey yoktu.
. Penaltıysa doğru karardı .Beridze benim için tam bir hayal kırıklığı oldu.
Yavuz - Tek sorumlu yönetimdir bu kadar ruhsuz rezil futbolcuyu bulmak imkansızdır becerdiler son gelen Gürcistan lı futbolcular belgesel amatörde bile futbol oynayamazlar Okan eken i yollamak ne kadar büyük bir hata bunuda bir kez daha anladık kaptan ve emir hariç tüm futbolcuları yollayın gitsin
Blest41 - Insallah Sakarya cikar
Hak ettiler
Biz hak etmedik
Krm - Ne bekliyorsunuz ki,Elin oğlu kral çıplak deyiverdi,Bu takımdan bı cacık olmazdı,hangi futbolcu süper ligte oynayabilecek kalitede,olan herzaman ki gibi taraftara
Fiyasko - Soldan say,yan yana Kocaeli,Sakarya,Bolu ikisi playofflar da elendi,birisi de finalde hüsrana uğrayacak,Çorum veya Bodrum tarihlerinde ilk kez Süper lige çıkacak,Bir an böyle düşündüm.Biz de iş yoktu,takım bitmiş ama şu da bir gerçek ki Ertuğrul taktik bilmiyor.Full defans yapıp,kontra ile gol arardım,bu daha mantıklıydı.Çek rakibi üstüne,uzun toplarla rakip defansın arkasına sark işi bitir.
Selami - Bende Bodrum diyorum Zaten geçen yıl finalde kaybettiler
Chelykbash - Penaltı dışında gol atamayacağını söylemiştim bu santraforsuz takımın , Davit ve Kakaolu valla alacağınız paranın hayrını göremeyin inşallah sizi bu takıma iteleyen menejerler de Allah’ından bulsun , Dino Ndlovu inşsllah Ertuğrul hocanın önümüzdeki sezon kuracağı kadroda olur
Aykut - Topmu oynadılar penaltıdan 3-5 dk top oynadık bridzenin sakatlanması kötü oldu
Dalgakıran - Senmi gelecen hadi gel bakalım
Korfezli - Sanliurfa macindan sonra ahenkini kaybeden kocaelispor bir turlu toparliyadi dan dun top oynuyor bilincsiz sutlar pas verme yok havadan gelen toplari kontrolsuz bir sekilde kafayla uzaklaştırmaya calistirmalari anlicsniz kotu bir futbollla is goturmeye calisiuorlardi bir ust ligge viksalardi giresunspor gibi donerdik bence takim elden gecirilmeli
Emre - Bu Amaral ve 12 numaradan daha iyi U19 un 10 numarası oynamazsa diplomalı yırtarım.
Öylesine - Bi Fenerbahçe bi de Kocaelispor ömür törpüsü
Aşkım 41 - Bugün birisi yazmıştı;
Bu takımın peşine gidilmez diye...
Adam ne kadarda haklıymış!
Filmin sonu Sakarya maçında göründü aslında
Ama yinede bir umut dedik....
Ertuğrul hocaymışşşşş
Lig bitmeden geri gelmesi zaten yanlıştı
YA ARKADAŞLAR
KULÜPTE BU SENE DOĞRU GİDEN BİR ŞEY OLDUMU?
TARİHİMİZİN EN KÖTÜ SEZONU
EZELİ SAKARYAYA ÜST ÜSTE 3 KEZ YENİLDİK..
GERÇEK KOCAELİLER ANLAR BİZİM ACIMIZI,
ENGİN KOYUN VE EKİBİ DEĞİL...
Derince - Özgür Kocaeli gazetesinin ve spor yazarlarinin Kocaelisporun bu hale gelmesinde ki katkılarıni es gecemeyecegim Ertuğrul sağlamin gönderilmesinde oynamayan takımın abartilmasinda vs vs lütfen seneye Sakaryasporu takip edip onlarla ilgili demeç atın kocaeliye büyük iylik yaparsiniz
Sadrazam41 - Çok şükür eziyet bitti.
İvero - Sağlam geldide ne oldu .alayinda ruh yok
Körfezzz - Böyle bir kadro kurduğu için önce yönetim, sonrada Mehmet,Emir,Vukoviç,Cihat çelik,ve Reşat hariç tüm futbolcular ve Hodri Meydan gönderilmeli..Sadece Ertuğrul hocamın kuracağı kadroyla ve iyi bir yönetimle ve gerçek taraftarlarla toparlanabiliriz ancak..
Basiskele41 - Hala Sağlam dan medet uyuyorsun,bu kadroyu kim kurdu yapmayın başınızı kumdan çıkartın artık
Sağlam bu takımın başına gelen en büyük felakettir
Kaan - zaten ertuğrul hocan kurdu bu takımı , ertuğrul kulupten içeri giren her topçuya sessiz kalmışsa zaten hoca değil anlayın artık
çoğu topçuyla eskiden bağı var bazıları prensleri,kandırmayın kendinizi, seneye yine ertuğrulun onayladıkları alınacak milyon liralar harcanacak , bu kafayla tekrar amatöre doğru yol alırız.
Ali Kemal - Başta yönetim sonra portekizliler gurculer olmak üzere bütün takım defolun gidin .
50 yıllık kocaelispor taraftarıyım böyle iş bilmez yönetim ve ruhsuz sahsiyetsiz futbol takımı gormedim.
Can - Hırs istek azim oyun kurma oyundan düşürme hiç biri yok yok yok
Kaan - futbolcuların hocaya sarılmaları,30 milyon pirim , üzerlerinde taşıdıkları kocaelispor forması hiçbiri futbol oynamaları için motivasyon aracı değil çünkü hepsi ruhsuz ,bunları takıma toplayanlar suçlu ve en önemlisi gönderebileceğimiz topçu yok ve seneye bunlarla beraber filmi baştan sararak bu kenti aptal edecekler ..
ertuğrulcular seneye isyana başlar, bu futbolcuları sanki guardiola getirdi.
yusufu getirmek için bekledik 1,5 ay, beridzeyi bekledik 1,5 ay ,candeası amaralı ve hiçbirşey olmamış gibi kafamızı kuma gömdük adam gibi adam dediklerimizin çadır tiyatrosunu izliyoruz..
seneye falan çıkamaz bu takım süper lige daha realist hedef koyarak düşmemek birinci önceliğimiz olmalı. yazarlar hayal sata sata kendimizi kaf dağında görüyoruz.
Bezgin Bekir - Seneye mi?Şakamısın ya, belki beş sene sonra o da başkan değişirse belki!...
Türkiye - Güzel top çeviriyor ağzında sakızla
Körfez41 - Çorum da aynı Sakaryaspor gibi oynadı,taktik kopyalamışlar Sakarya'dan. Bizim takım hırsını ve ruhunu yitirmiş.Ertuğrul mental olarak bile takımı hazırlayamamış.Çorum ve Sakarya Final oynar arkadaşlar.Bana göre Çorum süper lige daha yakın.
Taraftar - Sakarya rahat süperlige çıkar kim gelirse gelsin..
İstifa - Hodri Meydan görevini yap.Yönetimi istifaya davet et.Toplu istifa.
Hasan - Candias son 18 maçta hiç yoksun
Kartepeli41 - Abi buneya bu nasıl bir ruhsuzluk isteksizlik sezon basından beri hep dile getirdim bizim bu puanlar mucizeydi ne kadar çöp adam varsa ertuğrul ve engin denen zat topladı getirdi sonuç yemek var tencere var ama ateş yok Çorum'da bişey yok çıkacak biri varsa Sakarya komşu çıksın bari bodrum çıkmasın şehir takımları çıksın
Sadece Körfez - Bu takımı bu hale düşüren sensin, masadaki ıstaka gözüne girsin.
Kocaelisporlu - Bahri Yavuz ekibinle göreve.Bu klübün size ihtiyacı var.Biz Hamzalı Kadirli Sefalı Mesutlu Mertli takımı mumla arıyoruz.Adamlarda para yoktu ama istek arzu hırs vardı.Yazık yazık çok yazık
Albus Potter - 0 dan takım kurulsun bunların hepsini gönderin.
Basiskele41 - Hoca kalsın mı???
Son - Yönetim istifa Hodri meydan istifa
Türkiye - Ancak seneye kümede kalmaya oynar bu takım.bunlara topçu demeye bin sahit lazım.yönetim de dahil.ruhsuzlar.
Cem - İyi oldu elendiğimiz. Oyuncular isteksiz lig bitsin de gidelim havasında ve bu futbolla da süperlig haketmiyoruz.
Osman bey - Bir ölüm kalım maçında daha öldük
Korfezkentt - 300 milyonu yediniz Engin, Recep el ele…….
Taraftar - Acemi iş bilmez milyonları 3 yıldır havaya saçan Recep Durul ve Yönetimi derhal İSTİFA.Gitmeden önce 150 transferin hesabını verin hesabı kapatıpta gidin
Hümanist - Bütün futbolcuları kovun. İhanet var.
Bülent - Ben birazcık futbol biliyorsam alayını gönderirim topa vurmayan ne kadar adam varsa toplanmış amatörce daha iyiydik top oynuyorduk
Kargalar Tilkiler - karga ile tilki hikayesinin aynısı, her seferinde tilkiler hadi süperlig şarkısı dinleyelim diyor. biz kargaların agzından peynir agzımızı acinca hop peynir tilkide.. kocaelipsor ,kocaelinin takımı degil sadece izmitin takımı , bir taraftarı vb yok. bir basarisi gecmisi derinligi yok.. bu takımın süper ligde isi yok.. sadece bizi kazıklıyorlar
Yeşil - Bu takımdan bir cacık olmaz futbolcularda ruh kalmamış Kauko ne iş yapıyor bilen var mi
Necdet - Bu DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS Bir tane olumlu yaptığı iş yok neden bu adam dan kimse vazgeçmiyor çok rezil oynuyoruz amaral hiçbir katkın yok sürekli yerdesin takımda şu sahadaki topçulardan yabancılardan başlayarak bir tane bırakmayın bunlar bu ligde oynayacak ne kalite ne yeteneğe sahipler bu takımı a dan z değiştirin ben yıllardır Kocaelispor‘u takip ediyorum bu kadar kötü takım hiç seyretmedim Takımın playoff’a kalması bile mucize
Ezik Kocaelisor - Yazıklar olsun sen Koskaca Kocaelisporsun kimlere eleniyorsun üst alt yapı hiç bir başarı yok ya hepiniz gidin lütfen.
Basiskele41 - Yazıklar olsun
Yerel basın,taraftar gurubu,mevcut yönetim,teknik kadro ve bu takımda forma giyen sporcu bozuntuları hiçbirinize bu kent haklarını helal etmiyor
Yeşil Siyah - Reziller türü atlamamak için ellerinden geleni yaptılar yazıklar olsun size
Korfezli Savaşçı - Hoca bu takımı sen kurdun senin eserin yazık birde hocayim diye sana inanan zavalli yonetimi ve taraftari kandirdin . Desene 2 sezon sonra 3 ligdeyiz
Basiskele41 - Sağlam'a güvenip de yolda kalmayan takım yok sorun Samsun lulara önce takım kurar işlet kötüye gidince suçu başkasına atar biz bu adamdan medet umuyoruz ve hala bit şey bekliyoruz asıl bize yazıklar olsun
Sadrazam41 - 55 yıllık ömrümde bu kadar rezil,kepaze,ezik, silik bir Kocaelispor izlemedim. Bu takımın başına Morinho gelse bir halt olmaz.
Cemalettin - Kocaelispor lu futbolcular maç bitse de tatile çıksak havasındalar. Sanki zorla top oynuyorlarmış gibiler.
Ford Thames - Musfafa gurselde takım arada süt cekiyordu Ertuğrul saglamda takım topa sahip olamiyor
Çarşı - Çorum yönetim futbolcu ve taraftar olarak daha organize bu iş bitti yönetim istifa Hodri meydan istifa
Harsingen - Ertuğrul saglamla kafayı yemeğe kaldigin yerden devam
Sakinim - Buraya kadarmış, Çorum çok daha organize ataklar yapıyor
Körfezli Savaşçı - 4231 le top rakipte gol kalemizde sistemi boşuna demiyorum .ertuğrul sağlam hoca değil diye sezon başından beri söylüyorum .mustafa görselden tek farkın hiç farkının olmaması
Izmit - Arkadaş adamın elinde sihirli deybek mi var,bir kaç gün olmuş geldiği,tek etki takımın motivasyonu artabilirdi,nasıl bir kafanız var çok merak ediyorum,kaldı ki bu ülkeye Rijkart,Del Bosque gibi isimler geldi,teknik direktör iyi ise sorunu başka noktada aramak gerekir,yeter artık artık bu takıma zarar vermeyi bırakın,seneye kaliteli yönetim ve oyuncu grubuyla ve en önemlisi bilinçli taraftarla bu işi göğüsleyelim
Basiskele41 - Asıl suçluları Sağlam'ı tekrar bu takımın başına bela edenleri kongreyi beklemeden bu şehrin yakasından kurtarmak bu taraftarın borcu olsun
Çhty Karahan - Candeas amaral koaku acilen çıkması lazim cem ile barış beritse oyuna girsin kazanırız
Çhty Karahan - Oyuncu değişiklikleri 2.yari başlarken olması lazımdı 3 birden gec kalındı cem ile barış girince oyun haraketlendi yazık oldu 2.golu bulsaydık uzatmalarda çorumu elerdik
Derinceli - Bütün ikili mücadeleleri çorum alıyor. Böyle giderse tür zor
Harbi Izmitli - Hoca bakır takım teneke ertuğrulcular hocanıza söyleyin de şut çeksin yada siz çekin
Başiskele - Taraftarımız gitmedimi böylesine önemli bir maça
Vicdan - Bu Kouakou' yu her kim ki futbolcu diye getirdiyse,bilin ki Kocaeli' nin parasını hortumlamıştır.
Selami - Gidin amatöre ya da köylerde mahalle maçı yapan gençlere yemin ediyorum bu takımla başa baş mücadele eder hatta yenecek takım oluşturulur. Elenelim ki zaten sonuçda farklı olmayacak bu yıl bitsin . Seneye de adam gibi bir takım yapın yoksa vurulan uçak gibi düşeriz ha
Basiskele41 - Dakika40:0-1 mağlubiyet,zorla penaltı yapacağız kendi kendimize, ne kadro ama ayakta durabilen yok,rakibine uyutuyoruz kendimizle birlikte
Atilla ile lige başlayan takımdan ne beklenir bilmiyorum
Bayram - Yaa bu Amaral kim niye var bu takımda
Necdet - DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS Bir tane olumlu yaptığı iş yok neden bu adam dan kimse vazgeçmiyor çok rezil oynuyoruz amaral hiçbir katkın yok sürekli yerdesin
Körfezim - Çıkar şu Candeias'i takımı sabote ediyor. Ciddiyetsiz.
Vasat - takım isteksiz zorla oynuyor gibi geldi bana.Çoşku yok sanki takım çıkmak istemiyor havası var
Basiskele41 - Bu yönetim nasıl hesap verecek kongrede,M GURSEL ve Sağlam'a verilen ve verilecek paralar bu yönetimden tahsil edilsin ilk hedef bu olsun kongreden önce Not;Sağlam kulübü mahkemeye vermiş bu konu ne kadar doğru bir an önce açıklansın
İzmitli 41 - Kocaelispor'a başarılar diliyorum.
Eski Ruh - Taraftar organize olamadı itici güç zayıf kalacak şuan durum tribünler de bu maalesef
Turanoğlu - Kadroyu beğendim amaral şüphe uyandırdı
Hadi hayırlısı
Kaan - yuru be kuaku ,bu macta hettirik bekliyoruz senden.
lukaku havasi var sende, kadere bak be sezonun finalinde saridigimiz topcuya bak, cok hunah islemisiz
Albus Potter - Kakao mu. Hadi inşallah bir işe yarar
Uefa Alt - Patla be Koukau
Ibrahim Tigrak - Kocaeli yi tutuyorum..Fakat Corum devam eder.
Kadrosu daga iyi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.