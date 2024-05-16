Yarı finaldeki muhtemel rakip belli oldu

Ligi dördüncü bitirip saha avantajını alan Bodrum FK son hafta yedincilik derecesiyle Play-Off biletini alan Boluspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım bitime 10 dakika kala Celal Dumanlı’nın golüyle öne geçti, uzatmanın son dakikasında Osman skoru 2-0 yaptı. Maç böyle bitti, Bodrum FK turu geçti. Son anlarda ev sahibi takımdan O. İmeri yedek kulübesinde kırmızı kart gördü.
Muğla temsilcisi Çorum FK- Kocaelispor maçının galibiyle yarı finalde karşılaşacak. İlk maç 20 Mayıs Pazartesi günü Kocaeli veya Çorum’da olacak. Rövanş ise 24 Mayıs cuma günü Bodrum’da oynanacak. Turu geçen taraf finalde Sakaryaspor’un rakibi olacak. Final maçı 30 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Finalin yeri daha sonra açıklanacak.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.