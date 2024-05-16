“İzmit Belediyesi bir tas çorbayı çok gördü"

İzmit Belediyesine vergi veren ve İzmit’te yaşayan bir işçi olduğunu söyleyen vatandaş, belediye ile ilgili yaşadığı iletişim sıkıntısını şöyle aktardı:
ÇOĞU İŞÇİ YARARLANAMIYOR
İzmit Belediyesi Orduevi mevki çorba ikram aracından 06.50-07.00’de dağıtıma başladığı için faydalanamıyoruz. Benim gibi saat 07.00 den önce çıkan tüm işçiler ve diğer çalışanlar yararlanamıyor. Çorbanın dağıtıldığı yerde de sıkıntı var ama onu da Büyükşehir yer gösteriyor diyerek topu Büyükşehir’e attılar. Buna da tamam dedik. Ben İzmit Belediyesi’ne defalarca durumu bildirdim ve birçok işçinin bu ikramdan yararlanamadığını söyledim. Belediye’nin WhatsApp hattına yazarak ve arayarak durumu bildirmeme rağmen bana dönüş yapılmadı.
TELEFONU YÜZÜME KAPATTI
En sonunda İzmit Belediyesi Sosyal Destek Müdürünü telefonu aktarmaları için ısrarcı olduğumda kendisi bana dönüş yaptı. Çorba dağıtım saatini değiştirmek için bünyelerinde bir araba veya daha fazla personel gerekli olduğunu ve şu anlık mümkün olmadığını ilettiler. Tasarruf tedbirleri kapsamında yeni bir araç almalarının da mümkün olmadığını belirttiler. Oysa ben bakanlık tedbirleri açıklanmadan 27 gün önce aramıştım. Bu zaman zarfında neredeydiler? Elbette hiç araç ve personel almadan bu soruna bir çözüm bulunabilirdi. Müdüre hanıma başka çözüm yolu bulunabileceğini söylediğimde ise bana gerekli cevabı verdiğini söyleyerek telefonu yüzüme kapattı. Gerçekten İzmit Belediyesi’nde büyük bir iletişimsizlik var. Vatandaşın derdine derman bulunmuyor. Sıradan basit bir tas çorba istiyoruz. Biz sabah ailemizi uyurken bırakıp işe gidiyor ve bu ülke için üretiyoruz. Bir tas çorbanın çok görülmemesi gerekiyor.”
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
İzmitliler - Bak bak bu şahıs kesinlikle arkadaşı olmayan tek sosyal aktivetisi belediye parklarında gezmek olan iş yerinde disiplin ve bağlılık adı altında yalakalık yapan tek ama hiç arkadaşı olmayan muhtemelen bekar birtek annesinin sevdiği bir profildir verin şunun bardak knor corbasinj içsin hemde sarımsaklı işkembe olsun bunun ki
İzmitlileli - Verin şune 1 top plastik bardak 1 kutu hazır bardak çorba evinde yapsın hergun içsin icmedigi günlerde de parasını 5 katı olarak geri ödesin nasıl bir insansın memlekette dert kalmadida tek olayın bu mu beleş hazır bardak çorba.ustelik beldiye lutfetmis ayağına kadar getirmisken hani zorunlu ve asla görevi değilken git nasıl bir belesci sineğin yağını çıkartan zihniyettir bu
İzmitlileli - Arkadaş ne güzel işciymis tek derdi bardakta verilen çorba için belediyeyi ayağa kaldırmış arkadaş zaten büyük kazançlar sağlayarak her yıl vergi rekortmeni oluyor devlette vermiyor belediyeye veriyor İzmit'te oturuyor ama mesai 8 de başlıyor 7 den önce servise biniyor artık nasıl bir izmitse..beleş bir çorba için üstelik belediye bunun için hiçbir zorunluluğu yokken blbuyuk açgözluluk al evinden git bunu haber yapmakta akıl tutulmasindan başka birşey değildir koskoca Kocaeli'de derince ve izmitten başka sorun yok zaten asla yazmayın eleştirmeyin ama bu gazeteyi görucez bakalım 4 yıl sonra neler yazacak ?
İzmitlile - Çok samimi birdey diyeceğim belediye hiçbir şekilde çorba dağıtmak zorunda değil nasıl bir baslik bu bir taş çorbayı çok gördü nedemek yahu zaten o adam buna muhtacsa zaten yaşamıyor sosyal destek alması lazım her sırf beleş diye bu isyanı yapıyorsa büyük acgözlu demektir ben e kesinlikle kalkmalı bu bardak çorba olayı evinde isitsin su alsın bir kupa içe oce gitsin bunu haber yapmak ta artık cehepeyi nasıl nerden vururum pirenin yağını çıkartırım aaa kasının üzerinde göz var demektir yuhh İzmit'te başka sorun yok tekndert corbaysa ne mutlu ona
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.