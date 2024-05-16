Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Perde Arkası

“İzmit Belediyesi bir tas çorbayı çok gördü"

ABONE OL Google News Sayfamız

İzmit’te yaşayan ve sabah erkenden işine giden bir vatandaş İzmit Belediyesi’nin sabahları işçi duraklarında dağıttığı çorbadan yararlanmak için verdiği mücadeleyi anlattı.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
“İzmit Belediyesi bir tas çorbayı çok gördü" mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İzmit Belediyesine vergi veren ve İzmit’te yaşayan bir işçi olduğunu söyleyen vatandaş, belediye ile ilgili yaşadığı iletişim sıkıntısını şöyle aktardı:

ÇOĞU İŞÇİ YARARLANAMIYOR

İzmit Belediyesi Orduevi mevki çorba ikram aracından 06.50-07.00’de dağıtıma başladığı için faydalanamıyoruz. Benim gibi saat 07.00 den önce çıkan tüm işçiler ve diğer çalışanlar yararlanamıyor. Çorbanın dağıtıldığı yerde de sıkıntı var ama onu da Büyükşehir yer gösteriyor diyerek topu Büyükşehir’e attılar. Buna da tamam dedik. Ben İzmit Belediyesi’ne defalarca durumu bildirdim ve birçok işçinin bu ikramdan yararlanamadığını söyledim. Belediye’nin WhatsApp hattına yazarak ve arayarak durumu bildirmeme rağmen bana dönüş yapılmadı.

TELEFONU YÜZÜME KAPATTI

En sonunda İzmit Belediyesi Sosyal Destek Müdürünü telefonu aktarmaları için ısrarcı olduğumda kendisi bana dönüş yaptı. Çorba dağıtım saatini değiştirmek için bünyelerinde bir araba veya daha fazla personel gerekli olduğunu ve şu anlık mümkün olmadığını ilettiler. Tasarruf tedbirleri kapsamında yeni bir araç almalarının da mümkün olmadığını belirttiler. Oysa ben bakanlık tedbirleri açıklanmadan 27 gün önce aramıştım. Bu zaman zarfında neredeydiler? Elbette hiç araç ve personel almadan bu soruna bir çözüm bulunabilirdi. Müdüre hanıma başka çözüm yolu bulunabileceğini söylediğimde ise bana gerekli cevabı verdiğini söyleyerek telefonu yüzüme kapattı. Gerçekten İzmit Belediyesi’nde büyük bir iletişimsizlik var. Vatandaşın derdine derman bulunmuyor. Sıradan basit bir tas çorba istiyoruz. Biz sabah ailemizi uyurken bırakıp işe gidiyor ve bu ülke için üretiyoruz. Bir tas çorbanın çok görülmemesi gerekiyor.”

# araç, Büyükşehir, yeni, sosyal, İzmit, VAR, tasarruf, vatandaş

16 May 2024 - 19:22 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.027.807 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

İzmitliler - Bak bak bu şahıs kesinlikle arkadaşı olmayan tek sosyal aktivetisi belediye parklarında gezmek olan iş yerinde disiplin ve bağlılık adı altında yalakalık yapan tek ama hiç arkadaşı olmayan muhtemelen bekar birtek annesinin sevdiği bir profildir verin şunun bardak knor corbasinj içsin hemde sarımsaklı işkembe olsun bunun ki

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 16 Mayıs 19:45
03

İzmitlileli - Verin şune 1 top plastik bardak 1 kutu hazır bardak çorba evinde yapsın hergun içsin icmedigi günlerde de parasını 5 katı olarak geri ödesin nasıl bir insansın memlekette dert kalmadida tek olayın bu mu beleş hazır bardak çorba.ustelik beldiye lutfetmis ayağına kadar getirmisken hani zorunlu ve asla görevi değilken git nasıl bir belesci sineğin yağını çıkartan zihniyettir bu

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 16 Mayıs 19:43
02

İzmitlileli - Arkadaş ne güzel işciymis tek derdi bardakta verilen çorba için belediyeyi ayağa kaldırmış arkadaş zaten büyük kazançlar sağlayarak her yıl vergi rekortmeni oluyor devlette vermiyor belediyeye veriyor İzmit'te oturuyor ama mesai 8 de başlıyor 7 den önce servise biniyor artık nasıl bir izmitse..beleş bir çorba için üstelik belediye bunun için hiçbir zorunluluğu yokken blbuyuk açgözluluk al evinden git bunu haber yapmakta akıl tutulmasindan başka birşey değildir koskoca Kocaeli'de derince ve izmitten başka sorun yok zaten asla yazmayın eleştirmeyin ama bu gazeteyi görucez bakalım 4 yıl sonra neler yazacak ?

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 16 Mayıs 19:39
01

İzmitlile - Çok samimi birdey diyeceğim belediye hiçbir şekilde çorba dağıtmak zorunda değil nasıl bir baslik bu bir taş çorbayı çok gördü nedemek yahu zaten o adam buna muhtacsa zaten yaşamıyor sosyal destek alması lazım her sırf beleş diye bu isyanı yapıyorsa büyük acgözlu demektir ben e kesinlikle kalkmalı bu bardak çorba olayı evinde isitsin su alsın bir kupa içe oce gitsin bunu haber yapmak ta artık cehepeyi nasıl nerden vururum pirenin yağını çıkartırım aaa kasının üzerinde göz var demektir yuhh İzmit'te başka sorun yok tekndert corbaysa ne mutlu ona

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 16 Mayıs 19:36
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ÖN MUHASEBE ELEMANI ARANIYOR

4 S Bakım onarım servisine, ÖN MUHASEBE PERSONELİ alınacaktır. Adres: Fenni muayene istasyonu yanı Kartepe / Kocaeli. Tel: 0532 683 80 56

BAY BAYAN ELEMAN ARANIYOR

TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALINACAKTIR. Bağçeşmedeki Sitemizde temizlik  işlerinde çalıştırılmak üzere, BAY-BAYAN PERSONEL alınacaktır. Tel: 0541 185 41 66

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu, deneyimli ve yetiştirilmek üzere KAMYON VE TIR ŞOF...

HAYMET MAKİNA PERSONEL ARIYOR

HAYMET MAKİNE bünyesinde çalıştırılmak üzere, PLAZMA-LAZER-KESİM BÜKÜM OPERATÖRÜ, römork imalatında çalışacak İMALAT USTALARI alınacaktır. Cumarte...

BAY ELEMAN ARANIYOR

Otogar emanet yanı umumi WC’de gece çalışacak, 40 yaş üstü BAY ELEMAN aranıyor. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ ARANIYOR

Köseköy’de ki firmamıza VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ alınacaktır. Başlangıç ücreti : 25.000 TL Net + Yemek + Prim + Servis 2 ADET BAYRAM İKRAMİYESİ...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL