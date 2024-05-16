“İzmit Belediyesi bir tas çorbayı çok gördü"

İzmit Belediyesine vergi veren ve İzmit’te yaşayan bir işçi olduğunu söyleyen vatandaş, belediye ile ilgili yaşadığı iletişim sıkıntısını şöyle aktardı:

ÇOĞU İŞÇİ YARARLANAMIYOR

İzmit Belediyesi Orduevi mevki çorba ikram aracından 06.50-07.00’de dağıtıma başladığı için faydalanamıyoruz. Benim gibi saat 07.00 den önce çıkan tüm işçiler ve diğer çalışanlar yararlanamıyor. Çorbanın dağıtıldığı yerde de sıkıntı var ama onu da Büyükşehir yer gösteriyor diyerek topu Büyükşehir’e attılar. Buna da tamam dedik. Ben İzmit Belediyesi’ne defalarca durumu bildirdim ve birçok işçinin bu ikramdan yararlanamadığını söyledim. Belediye’nin WhatsApp hattına yazarak ve arayarak durumu bildirmeme rağmen bana dönüş yapılmadı.

TELEFONU YÜZÜME KAPATTI

En sonunda İzmit Belediyesi Sosyal Destek Müdürünü telefonu aktarmaları için ısrarcı olduğumda kendisi bana dönüş yaptı. Çorba dağıtım saatini değiştirmek için bünyelerinde bir araba veya daha fazla personel gerekli olduğunu ve şu anlık mümkün olmadığını ilettiler. Tasarruf tedbirleri kapsamında yeni bir araç almalarının da mümkün olmadığını belirttiler. Oysa ben bakanlık tedbirleri açıklanmadan 27 gün önce aramıştım. Bu zaman zarfında neredeydiler? Elbette hiç araç ve personel almadan bu soruna bir çözüm bulunabilirdi. Müdüre hanıma başka çözüm yolu bulunabileceğini söylediğimde ise bana gerekli cevabı verdiğini söyleyerek telefonu yüzüme kapattı. Gerçekten İzmit Belediyesi’nde büyük bir iletişimsizlik var. Vatandaşın derdine derman bulunmuyor. Sıradan basit bir tas çorba istiyoruz. Biz sabah ailemizi uyurken bırakıp işe gidiyor ve bu ülke için üretiyoruz. Bir tas çorbanın çok görülmemesi gerekiyor.”