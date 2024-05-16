Kumla Deresi’nden AVM’ye üst geçit talebi

BAKTERİLER HER YERE TAŞINIYOR
42 Evler sakinleri, “Kumla Deresinde düzenli olarak ilaçlama yapılsa da, hiçbir etkisi yok! Sivrisinek ve uçan kuşların derenin üzerine konup uçmasıyla bakteriler her yere taşınıyor. Çevre halk, dönem dönem kuşları dereye attıkları ekmeklerle besliyor ama dere pis olduğu için beslenen kuşlar, dereden taşıdıkları bakterileri çevreye saçıyor ve sağlık problemleri oluşturuyor. Üzerinin kapatılması gerekiyor.
GEÇİŞ YOK AYDINLATMA YOK
41 Burda AVM konum olarak 42 Evler'e yakın bir konumda bulunuyor. Vatandaşlar eskiden yapılma tek bir demir geçitten geçerek taşlı yoldan AVM'ye ulaşıyor. Fakat, ne dere boyu bir çit koruması ne de aydınlatma bulunuyor. AVM ile geçit arası yaklaşık 700 metre ve yürüyüş yapanlar akşam her türlü tehditle karşı karşıya kalıyor. Aydınlatma yapılması gerekiyor Ayrıca 41 Burda AVM'nin arka çıkışından 42 Evler'e geçiş için yeni bir üst geçit yapılması şart. AVM topu belediyeye, belediye ise topu AVM'ye atıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi, Başiskele Belediyesi, İSU Genel Müdürlüğü'nün bu konulara en kısa zamanda el atması gerekiyor” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.