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Kumla Deresi’nden AVM’ye üst geçit talebi

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İzmit Körfez Mahallesi 42 Evler'de yaşayan vatandaşlar senelerdir belli Kumla Deresi ve 41 Burda AVM’ye geçiş için üst geçit talepleri yerine gelmedi. Bu konuda belediyelerle yaptıkları görüşmelerden bir sonuç çıkmadığını söyleyen mahalle sakinleri Kumla Deresi’nin sağlık açısından risk taşıdığını belirtirken, 41 Burda AVM’ye ise ulaşım sorunun ise mahalleli için artık sıkıntı olduğunu belirtti.

Süriye Çatak Tek
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Kumla Deresi’nden AVM’ye üst geçit talebi mask
Kumla Deresi’nden AVM’ye üst geçit talebi
Kumla Deresi’nden AVM’ye üst geçit talebi
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BAKTERİLER HER YERE TAŞINIYOR

42 Evler sakinleri, “Kumla Deresinde düzenli olarak ilaçlama yapılsa da, hiçbir etkisi yok! Sivrisinek ve uçan kuşların derenin üzerine konup uçmasıyla bakteriler her yere taşınıyor. Çevre halk, dönem dönem kuşları dereye attıkları ekmeklerle besliyor ama dere pis olduğu için beslenen kuşlar, dereden taşıdıkları bakterileri çevreye saçıyor ve sağlık problemleri oluşturuyor. Üzerinin kapatılması gerekiyor.

GEÇİŞ YOK AYDINLATMA YOK

41 Burda AVM konum olarak 42 Evler'e yakın bir konumda bulunuyor. Vatandaşlar eskiden yapılma tek bir demir geçitten geçerek taşlı yoldan AVM'ye ulaşıyor. Fakat, ne dere boyu bir çit koruması ne de aydınlatma bulunuyor. AVM ile geçit arası yaklaşık 700 metre ve yürüyüş yapanlar akşam her türlü tehditle karşı karşıya kalıyor. Aydınlatma yapılması gerekiyor Ayrıca 41 Burda AVM'nin arka çıkışından 42 Evler'e geçiş için yeni bir üst geçit yapılması şart. AVM topu belediyeye, belediye ise topu AVM'ye atıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi, Başiskele Belediyesi, İSU Genel Müdürlüğü'nün bu konulara en kısa zamanda el atması gerekiyor” dedi.

Kumla Deresi’nden AVM’ye üst geçit talebi
Kumla Deresi’nden AVM’ye üst geçit talebi
Kumla Deresi’nden AVM’ye üst geçit talebi

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16 May 2024 - 19:44 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma

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