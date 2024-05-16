PTT Bank promosyon vermiyor

Özel ve kamu bankalarının tamamı promosyon verirken PTT Bankın vermemesine emekliler tepkili. PTT Banktan kredi çektikleri için maaş hesaplarını başka bankaya da taşıyamadıklarını söyleyen emekliler, “PTT Bank gerçekten büyük haksızlık yapıyor. Sırf bize 5-10 bin lira kredi verdi diye bizi kendine bağladı ve promosyonumuzu da vermiyor. Bu konuda yetkililerin bir şey yapmasını istiyoruz” dedi.