Hakmar’dan işçilere tehdit iddiası

Marketin yöneticilerinin kasada çıkan açığı işçilerden almaya çalıştığını ve zorla çalıştırdıklarını iddia eden işçiler, hırsızlık gerekçesi ile işten çıkarma tehditleri nedeniyle çok büyük sıkıntı yaşadıklarını belirttiler. Konuyu mahkemeye de taşıdıklarını söyleyen işçiler, “Marketin kasasında çıkan açık nedeniyle şirketin yönetimi ve müdürleri bize bu açığı ödememiz için tehdit ediyor. Ellerinde hiçbir delil ve belge yokken bizi suçlamaları haksızlık. Bize ya açığı ödersiniz ya da sizi hırsızlıktan işten çıkarırız ve hiçbir yerde iş bulamazsınız diyorlar. Bizim sesimizin duyulmasını ve bu haksızlığın artık sona ermesini istiyoruz” dedi.