Arslanbey GB finalde

İKİ MAÇTA DA BERABERE KALDI

Sarı-Lacivertli ekip, grubunda oynadığı iki maçta da İstanbul Eroğluspor ve Lüleburgaz Atletikspor ile 0—0 berabere kaldı. Bu iki takım arasında oynanan maçta berabere bitmesi nedeniyle grup birincisini belirlemek için üç takım arasında penaltı atışları yapıldı. Arslanbey GB, penaltılarda İstanbul Eroğluspor’u 4-2 yendi. Lüleburgaz Atletikspor’a da 5-3 üstünlük sağladı, grubunu birinci sırada tamamladı.

KALECİ OKAN İKİ MAÇTA 5 PENALTI KURTARDI

Penaltı atışlarında Arslanbey GB’nin kalecisi Okan Öztonga İstanbul Eroğluspor karşısında 3, Lüleburgaz Atletikspor maçında da 2 penaltı kurtardı. Kocaelispor’un eski futbolcusu Engin Öztonga’nın çalıştırdığı Arslanbey GB, Cuma günü finalde İstanbul Tunçspor ile karşılaşacak. Tekirdağ 13 Kasım Stadı’ndaki karşılaşma 13.00’de başlayacak.