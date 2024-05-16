Kocaelispor taraftarı takımı tribüne çağırdı: "Bizim için bu maçı alın"

Temsilcimiz Kocaelispor, Çorum FK ile Play Off maçında karşılaşıyor. Mücadele öncesi deplasmanda takımı yalnız bırakmayan bin kadar Kocaelispor taraftarı takımı tribünlere çağırarak "Bizler inandık, siz de inanın. Bizim için bu maçı alın" tezahüratı ile takıma destek oldu.