Kocaelili vekiller Kocaelispor’u yalnız bırakmadı

PROTOKOLDE TAKİP ETTİLER
Normal sezonu 6.sırada tamamlayan Kocaelispor, Süper Lig’e çıkacak son takımın belli olacağı Play-Off maçlarının ilk turunda deplasmanda Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadı’nda oynanan karşılaşmayı CHP Kocaeli Milletvekilleri Harun Özgür Yıldızlı, Mühip Kanko ve Nail Çiler de takip etti. Maça kısa süre kala stada gelen vekiller karşılaşmayı protokol tribünden takip ettiler. Maçtan önce sorularımızı yanıtlayan 3 vekil Kocaelispor’a başarı diledi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Ks1966 - Ak Partili milletvekillerimiz nerede?
41 - Onu valla bende bilmiyorum. Kahve keyfi yapiyolardir
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.