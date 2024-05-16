Aşıla maça gelemedi

Uzun yıllar Çorum’da eski Refah Partisi ve Fazilet Partisi’nde meclis üyeliği ve il başkanlığı gibi siyasette aktif görevlerde bulunan, ardından Yeniden Refah Partisi’nin kuruluşunda görev alan ve genel başkan yardımcısı olan Mehmet Aşıla, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen milletvekili seçiminde YRP’den Kocaeli Milletvekili seçilmişti. Çorumlu olan Kocaeli milletvekili Mehmet Aşıla, bu akşam saat 20.00’de Çorum Şehir Stadı’nda oynanan Çorum FK- Kocaelispor maçında Mehmet Aşıla’nın hangi takımı destekleyeceği merak ediliyordu. Aşıla’nın yurt dışında olduğu için karşılaşmayı takip edemediği söylendi.