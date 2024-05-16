Protokol tribünü doldu taştı

AYAKTA İZLEDİLER
Kocaelispor’un Çorum Şehir Stadı’nda oynadığı Trenyol 1. Lig Play-Off ilk tur maçında ilgi yoğundu. Ev sahibi takım ve Kocaelispor taraftarlarının tribünleri doldurduğu maçta protokol tribününde yoğun bir kalabalık vardı. Vekiller, STK başkanları, spor adamları, yöneticiler ve özel davetliler bu kritik karşılaşmayı protokol tribününden izledi. Protokol tribünü de tüm stat gibi heyecandan yerinde duramadı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.