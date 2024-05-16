Protokol tribünü doldu taştı

AYAKTA İZLEDİLER

Kocaelispor’un Çorum Şehir Stadı’nda oynadığı Trenyol 1. Lig Play-Off ilk tur maçında ilgi yoğundu. Ev sahibi takım ve Kocaelispor taraftarlarının tribünleri doldurduğu maçta protokol tribününde yoğun bir kalabalık vardı. Vekiller, STK başkanları, spor adamları, yöneticiler ve özel davetliler bu kritik karşılaşmayı protokol tribününden izledi. Protokol tribünü de tüm stat gibi heyecandan yerinde duramadı.