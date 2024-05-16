Recep Durul galibiyete inanıyor

Mag - Öyle inanıyorum demekle olmuyor bu işler candeaş amaral hadi biraz kibar söyleyeyim kız gibi ler bir siyahi oyuncumuz var bellide bu ligin en kötü siyahi oyuncusu adamın kabiliyeti bu kadar onu alanlar utansın bu ilin yöneticilerin den nefret ediyorum nalet okuyorum ilk yarı takımın kısa özeti ruhsuzlar takımı ???