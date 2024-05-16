Recep Durul galibiyete inanıyor

OLDUKÇA HEYECANLIYDI
Trendyol 1.Lig’de Play-Off ilk turunda Çorum FK ile karşılaşan ve kazanması durumunda yarı finalde Bodrum FK’nın rakibi olacak olan Kocaelispor’da Başkan Recep Durul maçtan önce galibiyete inandıklarını söyledi. Maç öncesinde mikrofonlarımıza duygularını paylaşan Recep Durul, zor bir maça çıkacaklarını ancak takımın galip gelecek güce sahip olduğunu da ifade etti.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
İzmit - He he tamam
Mag - Öyle inanıyorum demekle olmuyor bu işler candeaş amaral hadi biraz kibar söyleyeyim kız gibi ler bir siyahi oyuncumuz var bellide bu ligin en kötü siyahi oyuncusu adamın kabiliyeti bu kadar onu alanlar utansın bu ilin yöneticilerin den nefret ediyorum nalet okuyorum ilk yarı takımın kısa özeti ruhsuzlar takımı ???
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.