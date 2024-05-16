Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ülkemize sermaye girişleri artarak devam ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'ye sermaye girişlerinin artarak devam ettiğini belirtti.

Yılmaz, CDS risk priminin düşmeye devam ettiğine de dikkat çekti.

Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yabancı yatırımcının programımıza duyduğu güvenle birlikte ülkemize sermaye girişleri artarak devam ediyor.

Bunun bir sonucu olarak, geçen yıl seçim öncesinde 700 puanı aşan CDS risk primimiz de düşmeye devam ediyor. 4 yılın ardından risk primimiz 270 puan düzeyiyle en düşük seviyede gerçekleşmiştir.

Yurt dışı yatırımcının, 10 Mayıs haftasında Türk tahvillerindeki rekor seviyedeki alımıyla birlikte hisse senedi ve tahvil piyasası aracılığıyla ülkemize yurt dışından gelen döviz miktarı 22 Mart-10 Mayıs 2024 döneminde nette yaklaşık 6,4 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır.

Sermaye girişlerinin artmasıyla rezervlerimiz de güçlenmeye devam etmektedir. TCMB brüt rezervlerindeki artış 10 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 7,5 milyar dolara ulaşmış, böylelikle son 3 yıl içindeki en yüksek haftalık rezerv artışı kaydedilmiştir.

Böylece 31 Mart yerel seçim sürecinden bu yana, Merkez Bankamızın döviz alımı ve döviz kazandırıcı işlemler sonucunda SWAP hariç net rezervlerinde 42 milyar dolarlık artış olmuştur.

Rezervlerimizdeki artış ve artan yabancı sermaye girişleri, tesis etmekte kararlı olduğumuz dezenflasyon sürecine önemli bir katkı sağlayacaktır.

Kararlılıkla uyguladığımız programımızın etkilerini hem reel sektörde hem finansal piyasalarda görmeye devam edeceğiz."