Onlar en özel askerler: Bir günlüğüne asker oldular, eğitim alıp yemin ettiler

10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Kocaeli İl Jandarma Komutanlığında gerçekleşen tören ile Kocaeli’de yaşayan özel gereksinimli gençler bir günlüğüne asker oldular. Temsili Askerlik Uygulamasına katılan 22 özel gereksinimli genç gün boyunca aldıkları eğitim sonunda aileleri ve yakınlarıyla beraber tezkere almanın heyecanını yaşadı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Bozkurt düzenlenen yemin törenine Kocaeli Valisi Seddar Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan V. Berna Abiş, Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, jandarma personelleri ve yemin eden askerlerin aileleri katıldı.

“HİÇBİR ENGELİN SİZİN AZMİNİZİ KIRAMAYACAĞINI HERKESE GÖSTERMİŞ OLACAKSINIZ”

Törende konuşma yapan İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Bozkurt yemin eden özel gereksinimli askerlere seslenerek, “Sevgili Mehmetçikler bir kısmınız doğuştan, bir kısmınız ise hayatın belirli bir süresince geçirdiğiniz bu rahatsızlık ile yaşamak zorunda kaldınız. Ancak şunu bilmelisiniz ki sımsıkı sarılmanız, içinizdeki umudu hiç kaybetmemeniz ve hayata tutunmak adına gösterdiğiniz azim ve özveri ile hepimize örnek teşkil etmektesiniz. Diğer vatan evlatları gibi şanlı bayrağımız ve silah üzerine ellerinizi koyup ebediyete kadar sadık kalacağınız askerlik yeminini edecek ve tam bir asker olacaksınız. Bu yemini en güçlü sesinizle haykırmak sureti ile hiçbir engelin sizin azminizi kıramayacağını herkese göstermiş olacaksınız” dedi

“BİZ KENDİSİ ORDU OLAN BİR MİLLETİZ”

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz yaptığı konuşmada, “Kurtuluş Savaşımızın başladığı günlere çok yakınız. 19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir meşale yakmış ve vatanımızı işgalden kurtarmak üzere Samsun’a doğru yola çıkmıştır.19 Mayıs 1919’un yıl dönümünde bir kez daha Kurtuluş Savaşımızın eşsiz komutanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum. Biz ordusu olan bir millet değil, kendisi ordu olan bir milletiz. Bu vesileyle biz bir gazayı düğün ve şenlik günü olarak kabul ederiz, bize ihtiyaç duyulduğunda düşünmeden sefere çıkarız. Vatanımız, bayrağımız ve kutsal değerlerimiz için canımızı seve seve feda ederiz. Çünkü biz, ‘Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin, zira onlar diridirler, fakat siz onu anlayamazsınız, idrak edemezsiniz.’ diyen yüce Allah’ın kulları, İslam dininin mensupları ve vatan sevgisinin imandan geldiğini söyleyen Hz. Peygamberimizin ümmetiyiz. Bu inanç ve anlayışla biz devletler kurduk, yaşattık. Bu vatan için canlarını feda etmeye hazır milyonlarca evladımız var hamdolsun. Bu inanç ve bu kararlılık kıyamete kadar bizi hür ve bağımsız yaşatacak anlayışı da ortaya koyar. Bu vesileyle evlatlarımızı yetiştiren anne ve babalara bir kez daha minnet ve şükran duygularımı ifade ediyor, evlatlarımıza sağlık ve afiyet diliyor, bundan sonraki yaşamlarında her şeyin gönüllerince olmasını temenni ediyorum.” dedi.

“BİZE İHTİYAÇ OLDUĞUNDA ÜLKEMİZİN KORUYUCU OLACAĞIMIZI GÖSTERDİK

Konuşmaların ardından 22 özel gereksinimli genç Türk Bayrağı ve silahların üzerine koyarak yemin ettiler. Yemin töreni sonrası erleri temsilen özel gereksinimli jandarma er Mustafa Bülbül, “Biz asker anılarını anlatanları dinlerken hep üzülürdük. Ama artık bizimde anlatacak anılarımız olduğu için çok sevinçliyiz. Bu kahraman milletin bir ferdi olarak bu şerefli üniformayı giyerek bize ihtiyaç olduğunda ülkemizin koruyucusu olacağımızı dosta düşmana gösterdik.” dedi.

GEÇİT TÖRENİ YAPILDI

Törende özel gereksinimli bireylere terhis belgeleri verildi. Jandarma Uzman Çavuş Burak Güleç tarafından okunan “Bayrak” şiiri büyük beğeni topladı. Özel gereksinimli 22 asker kendilerine eşlik eden komandolar ve jandarmalar ile geçit tireni düzenledi. Askerlerin geçiş töreni büyük alkış alırken gençlerin aileleri gurur yaşadı. Törenin arından katılımcılar kurulan statları gezerek kokteyle katıldı.