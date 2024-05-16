Kocaeli'de tutukluydu, Gülten Kışanak tahliye oldu

Kobani Davasında "terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezası verilen Kışanak'ın, tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliyesi kararlaştırıldı. Kandıra F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Kışanak, saat 21.00 sularında tahliye olarak cezaevinden çıktı.

12 YIL CEZA ALMIŞTI

Gültan Kışanak hakkında “Devletin birliği ve bütünlüğünü bozmak” iddiası yönünden beraat kararı verildi. “Örgüt üyeliği” iddiası gerekçesiyle 8 yıl ceza verildi. Ceza yarı oranında arttırılarak 12 yıla çıkarıldı. Bugün görülen Kobani Sonrası hakkında tahliye kararı verildi.

MAHKEMEDEN ÇIKAN KARARLAR

Kamuoyunda "Kobani" veya "6-8 Ekim olayları" olarak bilinen, 2014 yılında yaşanan protesto ve şiddet olaylarıyla ilgili 18'i tutuklu olmak üzere toplam 108 kişinin yargılandığı davada mahkeme, eski HDP'nin eş genel başkanlarına ağır hapis cezaları verdi.

Eski HDP'nin eş genel başkanlarından Selahattin Demirtaş çeşitli suçlardan 42 yıl; Figen Yüksekdağ ise 30 yıl 3 ay hapis cezası aldı. İki siyasetçi için de tutukluluğun devamına karar verildi.

Tutuklu yargılanan Gültan Kışanak, Sabahat Tuncel, Ayla Akat, Ayşe Yağcı ve Meryem Adıbelli'nin ise tahliyesine karar verildi.